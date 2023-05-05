Kabaktepe: İstanbul mitinginde hedef 1 milyon

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak miting için hedeflerinin 1 milyon katılımcı olduğunu söyledi.'Seçimlerin festivali mitinglerdir'Seçimlerin festivali mitinglerdir” diyen Kabaktepe, seçime katılan ve yarışan cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına başarı diledi. Pazar günü yapılacak miting için hedeflerinin 1 milyon katılımcı olduğunu söyledi.İstanbul’da AK Parti’nin 2 milyon üyesi, 4 milyon oyu ve yüzde 40 civarında oy oranı olduğunu ifade eden Kabaktepe, 2018 seçimindeki oy oranının üzerine çıkacaklarını söyledi. Seçimi ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanacağını söyleyen Kabaktepe, 98 milletvekili olan İstanbul’dan Cumhur İttifakı olarak en az 50 vekil çıkaracaklarını belirtti.2023 seçimleri için "Türkiye’nin olması ile solması arasındaki seçim” değerlendirmesinde bulunan Kabaktepe, mitingin neden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapıldığını da anlattı.İlk tercih olarak mitingi Yenikapı’da yapmak istediklerini ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cuma günü “Hıdırellez Kutlamaları” nedeniyle Yenikapı Etkinlik Alanı’nda olacağını söyledi. Kabaktepe, "Geçen yıl Topkapı’da yapılan bu etkinlik neden Yenikapı’da yapılıyor, bilinçli mi talihsiz bir denk gelme mi" diye sordu.Kabaktepe, seçim güvenliğinin de önemine dikkat çekti 62 bin asil ve yedek sandık görevlisi ve 200 bin kişilik bir ekiple sahada olacaklarını belirtti.