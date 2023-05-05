Fondaş gazeteci Portakal haddini aştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Muhalif gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.

Muhalif gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler sarf etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, 'Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var.' diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.Muhalif gazeteci Fatih Portakal'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler:'Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var. Yani sağlık problemi var demek istiyorum. Bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir söz. Bilinçli bir şekilde söylenmiş farkında değil.'