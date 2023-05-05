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Eyyüp Kadir İnan: Türkiye'nin ilerleyişine engel olamayacaklar

AK Partili İnan, savunma sanayiindeki yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardıklarını söyledi. İnan, muhalefetin 'bu kutlu davanın önüne geçemeyeceğini' ifade etti.

Ekleme: 5.05.2023 - 11:45 Güncelleme: 5.05.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Eyyüp Kadir İnan: Türkiye'nin ilerleyişine engel olamayacaklar
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, milletvekili adayı olduğu İzmir'de seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kentteki hemşehri derneklerini ziyaret eden İnan, Bayraklı'daki Erzurumlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nde konuştu.

Muhalefet partilerine terör tepkisi
Muhalefeti yalan siyaseti yapmakla suçlayan İnan, muhalefet partilerinin teröre karşı duruş gösteremediğini söyledi.

"Savunma sanayiindeki yerliliği yüzde 80'e çıkardık"
İnan, AK Parti'den önce savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu, yapılan çalışmalarla bu rakamın yüzde 80'e çıkarıldığını kaydetti.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi vermeye devam ettiğini belirten İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutlu davanın yürüyüşüne engel olamayacaklar"
İnşallah 14 Mayıs'ta son 20 yılın tüm kazanımlarını bu memlekete kalıcı olarak getireceğiz ve 2053'e bu vizyonla yürüyeceğiz.

Son yüzyılın tüm yalancılarını toplayın Kılıçdaroğlu döneminde atılan yalanlar kadar etmez. Türkiye'nin ilerleyişine, bu kutlu davanın yürüyüşüne engel olamayacaklar.

"Biz bunu her söylediğimizde inkar ettiler"
Muhalefetin yerli ve milli olmadığını öne süren İnan, şöyle konuştu:

Biz artık 14 Mayıs'ta terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçileri de tasfiye etmek durumundayız. Biz isteriz ki muhalefetin de bu terör örgütlerine karşı bir duruşu olsun, bir tavrı olsun. 2,5 senedir bize ne diyorlar, 'Bizim terör örgütleriyle uzaktan yakından alakamız yok, biz altılı masa olarak işte şu masadaki kişilerle beraberiz.'

Biz ne dedik, 'Siz karanlıkta HDP ile el ele tutuşuyorsunuz, bu milletin aklıyla alay etmeyin.' Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki, 'O masanın altında HDP var, PKK var.' Biz bunu her söylediğimizde inkar ettiler.

"Hapishanelerdeki prangaları kıracağız diyorlar"
Terör örgütlerinin açıklamalarına hiçbir CHP'li milletvekilinin tepki göstermediğini savunan İnan, HDP'li bazı isimlerin de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı yönünde sözler verdiğini söyledi ve şöyle dedi:

Diyor ki hapishanelerdeki prangaları kıracağız. Ya siz nereyi kırıyorsunuz? Bu ülkede bir yargı, hukuk, adalet düzeni var. Bu adalet düzeni, iktidar değişikliklerinde karar mekanizması değişebilen bir süreç değil.

Siz nasıl bakıyorsunuz bu meselelere? Anlamak mümkün değil. Ama vermek istedikleri mesaj, terör örgütlerine duymuş oldukları mecburiyetten, mahcubiyetten. Terörle ortak olmuş bir kadro var karşımızda.
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