Edirne'de 14 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, jandarma ekipleri, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 3'ü yabancı uyruklu, toplam 36 kişiyi yakaladı.