Depremden etkilenen Hatay'da son durum! Hatay’da Defne Devlet Hastanesi yükseliyor

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.Yaşanan depremlerin ardından devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla afetten etkilenen kentler kalkındırılmaya çalışıldı.6 Şubat'tan bu yana büyük bir mücadelenin sürdüğü 11 ilde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.3'üncü aya girilen asrın felaketinde, yaralar hızlıca sarıldı.Afetin etkilendiği kentlerde geçici barınma merkezlerinin kurumu devam ederken, kalıcı konutlar da yükseliyor.Gaziantep'te tamamlanan köy tipi evler ise teslim edildi.Enkaza dönen şehirler ayaklandırılırken, bölgedeki çalışmalar gece gündüz devam ediyor.Bu kapsamda depremden en fazla zarar gören Hatay'da, Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı sürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor.'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.Çok sayıda personelin 24 saat esasına göre çalıştığı hastane inşaatı yükseliyor.Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane planlanıyor.Hastanede inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.Bölgede yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar dronla görüntülendi.