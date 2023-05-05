CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu var

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne yönelik son rüşvet operasyonunun üstünden bir yıl bile geçmeden yeni bir rüşvet skandalı günyüzüne çıktı. İddiaya göre Necati Yağcı isimli iş adamı, bir arkadaşı vasıtasıyla 2017'de Deniz Gündüz ile tanıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olarak kendini tanıtan Deniz Gündüz, Yağcı'ya Kadıköy Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Kriton Curi Parkı içindeki kafeyi kiralamak için aracılık teklifinde bulundu.'Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim' diyen Deniz Gündüz gerçekten de Selvi Kılıçdaroğlu'nun anne tarafından uzaktan akrabasıydı.Gündüz, bu iş için iş adamı Necati Yağcı'dan, Kadıköy Belediyesi Ruhsat ve Denetim'den sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'a para vermek için parça parça on binlerce lira para aldı ve oyaladı.Daha sonra ise Deniz Gündüz aracılığıyla Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın danışmanı olduğu öne sürülen İbrahim D. isimli kişi ile 200 bin lira bedelle Kadıköy Belediyesi'ne ait kafenin kiralanması için danışmanlık ücreti adı altında 19 Aralık 2019'da protokol imzaladı.İş adamı Yağcı, protokol imzalandığı esnada 20 bin lira da kaparo verdi. Protokol, iş adamı Necati Yağcı, İbrahim D., Tuncer Yağcı, Hasan K. ve kendisini Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olarak tanıtan Deniz Gündüz tarafından imzalandı.Protokolün imzalanmasından sonra, Kadıköy Belediyesi'ne çağrılan iş adamı, Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın odasına giderek, rüşvetin bir kısmı olan 50 bin lirayı, protokole imza atan aracılardan Hasan K. vasıtasıyla başkan yardımcısına ulaştırdı.İddiaya göre başkan yardımcısının odasına da giren iş adamına, bizzat başkan yardımcısı tarafından, 'Şu an için kiralanacak bir yer yok ama biz senin işini halledeceğiz' denildi.İş adamına 200 bin liranın ise kendisine ait bankaya yatırmasının ve görülmesinin yeterli olacağı söylendi. İş adamı kendisine ait dolmuş hattını satarak 200 bin lirayı kendi banka hesabına yatırdı.Devamında ise başkan yardımcısının danışmanı İbrahim D. tarafından kendisine, 'Başkan parayı aldı. İşini halletmeme gibi bir durum yok' cevabıyla karşılaştı. Araya covid-19 yasakları girince süreç uzadı.Yasaklar kalkınca, kendisine kiralamak istediği kafe işinin olmayacağını ancak, Kadıköy Söğütlüçeşme'de bulunan bir otoparkı kiralayabileceği söylenen iş adamı Necati Yağcı, yaptığı yaklaşık 350 bin liralık masrafı geri istedi.Sürekli oyalanan iş adamı, kiralama işinin olmayacağını anlayınca bu kez yaklaşık 350 bin liralık harcamaları geri alacağına dair 5 Eylül 2020'de taraflar arasında başka bir protokol imzalandı.Protokole iş adamı Yağcı, aracı Hasan K., Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın danışmanı İbrahim D. ve Deniz Gündüz'ün imza attı. İş adamına '250 bin yerine 350 bin yazalım. 100 bin lirayı elden veririz' teklifi yapılarak 250 bin liralık bir protokol imzalandı.Tüm imzalanan protokollere karşı herhangi bir geri ödeme alamayan iş adamı Yağcı, soluğu yargıda aldı.