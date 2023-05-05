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Bakan Nebati: Seçim sonrası dövizde ralli söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda aralık ayından beri hissedilir bir düşüş sürecinin başladığını belirterek ''Son açıklanan verilerde yıllık enflasyonun 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu'' dedi. Bakan Nebati emekli maaşlarına artışla ilgili iki bakanlığın çalışma yaptığını ve kaynağının oluşturup Cumhurbaşkanına ilanı yönüne gidileceğini belirtirken, 'Döviz kurlarındaki ralli' iddialarına yönelik ise seçim sonrası rallinin söz konusu olmadığını söyledi

Bakan Nebati: Seçim sonrası dövizde ralli söz konusu değil
Ekleme: 5.05.2023 - 13:23 Güncelleme: 5.05.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Seçim sonrası dövizde ralli söz konusu değil
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Enflasyona ilişkin öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor.

Aralık ayından beri hissedilir bir düşüş gerçekleşiyor. Depremin enflasyona etkisinin sınırlı olacağını gördük. Yazın gıdada yaşanacak bolluk enflasyonu düşürecek.Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissedilir düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu.

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payı

Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi.

Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz.

Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

'Piyasada dolar sıkıntısı var mı?'

Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil

'Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek.'

Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez.

Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim.'

KKM bu yıl sonlandırılmayacak

Kur korumalı mevduat bu yıl sonlandırılmayacak. Bütçe şu an sağlıklı ancak ihtiyaç halinde adım atılacak.
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