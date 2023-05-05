  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin içine sızmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz

Trabzon'da esnafla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karşımızdakileri görüyorsunuz, maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz, hele ki Trabzon geçit vermeyecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin içine sızmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz
Ekleme: 5.05.2023 - 12:45 Güncelleme: 5.05.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin içine sızmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirerek, 'Karşımızdakileri görüyorsunuz, maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz, hele ki Trabzon geçit vermeyecek.' dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Kunduracılar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Son 21 yıldır Türkiye'deki istikrar sürecinde, güven ve huzur ortamında artık sürekli projeleri konuştuklarını anlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geçmişte çok bedeller ödediğini belirterek, 'Karşımızdakileri görüyorsunuz, maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz, hele ki Trabzon geçit vermeyecek.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs'ta dünyanın en büyük projelerinden olan Zigana Tüneli'nin açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 'Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştıran çok büyük bir örnektir. 1700 metre uzunluğundaki bir tünelden, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesini hizmete açtık.' ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin 17 yılda tamamlandığına dikkati çekerek, 'Bugün, 17 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremeyen bir Türkiye'den, 5 yılda 14,5 kilometrelik tüneli bitiren Türkiye'ye geldi. İşte Türkiye'nin büyümesi, milletine, devletine hizmeti bu demektir. İnşallah bu yatırımlar, devletin büyümesi için gerekli olan bütün işler daha hızlı şekilde devam edecek.' değerlendirmesinde bulundu.

'SİZİN VERECEĞİNİZ GÜÇ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı projesine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, 'Denize dolgu, Türkiye'nin üçüncü ve dünyanın en özgün havalimanlarından bir tanesini inşallah Trabzon'a yapacağız.' dedi.

Bakan Karaismailoğlu, esnaftan 14 Mayıs seçimlerinde destek isteyerek, '14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun güçlü kadrosuna vereceğiniz güçlü destekle inşallah sektörün önündeki bütün engelleri kaldırma şeklinde, hızlı şekilde geri dönüşleri olacaktır.' diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yıl önce toplam ihracatının 25 milyar dolar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

'Bugüne geldiğimizde 254 milyar dolar ihracattan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hedef verdi, '1 trilyon dolar ihracata çıkacağız' dedi. Şu anda Trabzon'un toplam ihracat rakamı 1,2 milyar dolar. Bunu artırmamız gerekiyor. Yaptığımız planlamalarla inşallah kısa vadede bunu 3,5 milyar dolara çıkartacağız. Orta vadede de bunu 5 milyar dolara çıkarmak için de planlamalarımızı yaptık. İnşallah bunun en önemli paydaşlarından biri de kuyumculuk sektörü olacak. Niye olmasın? Trabzon hasırını dünyada yapan başka bir yer var mı? İnşallah bunu beraber pazarlayacağız, tanıtacağız. Bu huzur ve güven, istikrar ortamının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayıs'tan sonra da devam etmesi için sizlerden güç istiyoruz. Sizin vereceğiniz güç bizim için çok kıymetli.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin göklerdeki yeni imzası: İddialar doğrulandı insansız olanı geliyor
Bakan Nebati: Seçim sonrası dövizde ralli söz konusu değil
13 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Akar’dan 'The Economist' tepkisi: 'İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar'
Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu var
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin içine sızmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz
Bakan Bozdağ'dan The Economist'e tepki: Amaç Türkiye'nin tercihine müdahale girişimi
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı: Toplantı saat 14:00'te yapılacak
Karadeniz Gazı faturaya yansıdı! Detaylar Resmi Gazete'de: O tutarlar da iade edilecek
Kemal Kılıçdaroğlu'na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
81 ilde dönüşüm rüzgarı! Vatandaş 'Yarısı Bizden' kampanyasına akın ediyor! İşte başvuru ve ödeme seçenekleri
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı
Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış
İbrahim Kalın Batı'nın acziyetini yüzlerine vurdu: Avrupa her konuda ABD'nin izinden mi gidecek?
TİP'li Ahmet Şık AK Parti'nin reklam afişlerini spreyle boyayıp tehdit etti
Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor