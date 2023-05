Bakan Akar’dan 'The Economist' tepkisi: 'İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; The Economist'e tepki göstererek; “Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet’ desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine yönelik, “Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet' desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz” dedi.AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, sanayici ve iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda özne haline geldiğini belirtti. Akar, 85 milyonun hak ve menfaatleri için çalıştıklarını ifade ederek, “Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit. İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar. Her şeye ‘evet' desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz” diye konuştu.