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Beyaz Gazete
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Bahçeli muhalefete 'kaçak güreştiler' diyerek yüklendi: Millet yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar

Yozgat'taki mitingde konuşan MHP lideri Bahçeli, muhalefete yüklendi. 'Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar.' diyen Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli muhalefete 'kaçak güreştiler' diyerek yüklendi: Millet yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar
Ekleme: 5.05.2023 - 17:29 Güncelleme: 5.05.2023 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli muhalefete 'kaçak güreştiler' diyerek yüklendi: Millet yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta vatandaşlara hitap etti. Muhalefetin Türklüğe pranga vurmak istediğini belirten Bahçeli, 'Bunlara güven duyulmaz, Türkiye emanet edilmez.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Yozgat'a haram giremez, girmemiştir. Yozgat cesurdur, zalime boyun eğmez. Milli umutları karartmak isteyen siyasi partiler zillet ittifakında toplanmıştır. Gerçek ortadadır. Önce sipariş masa kurdular. Sonra 6 parti o masaya oturdu. Bizim için malum olanı tescillediler. CHP ile PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. İYİ Parti ile HDP ve PKK bir elmanın iki yarısı.

Kılıçdaroğlu'na 'Kazanamayacak aday' dediler, masada kriz çıkardılar. Birbirlerine oyun oynadılar. Milletimizi aldatmak istediler. Adına 'Strateji' dediler. Sonra tutup iki büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanı Yardımcısı dediler. Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar. Sabah ilk kalkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptılar.

'KALP İŞARETİNİN MUHATABI PKK VE FETÖ'DÜR'

Elleriyle kalp işareti yaptılar. Kalp işarette değil itibardadır. Kalpleri kaskatı kesilmiş olan zillet partilerinin başkanlarının muhatapları PKK'dır, FETÖ'dür.

'MİLLET YAS TUTARKEN BAKANLIK DAĞITIMI YAPTILAR'

Aylarca koltuk paylaşmalarında gerilimler yaşandı. Köşe kapmaca oynadılar. Kaçak güreştiler. Birbirlerinin kuyusunu kazdılar. Cumhurbaşkanı adaylarını 'kukla' yerine koydular. Milletimiz yas tutarken sözde bakanlık dağıtımı yaptılar. Boşa sallayıp dolu tutma hevesine kapıldılar.

385 günde bir Cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler. Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karaladılar. Kahramanmaraş merkez üssü depreminin 2,5 ay içinde yaraların sarılmasına, felaketin derin izlerinin sarılmasına tahammül edemediler. Enkaz üzerinde istismar yarışına girdiler.

Türkiye tek ses, tek nefestir. Karşımıza çıkan bütün engelleri teker teker geçeceğiz. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar, mutlaka başaracağız. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye. Yeni Türkiye, yeni hayat hep birlikte kurarız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşarız. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız. Hep birlikte Türk milletiyiz.

Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir.

'OSMAN KAVALA SOROSÇUDUR, ŞAİBELDİR, SUÇLUDUR'

Kılıçdaroğlu bir ara Yozgat'a gelip Kandil dağını yakıp yıkmaktan bahsetmişti. Kendisi bir çarkıfelek gibidir. Eğer darbe niyeti ve planları olan varsa tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelmelidirler. Kılıçdaroğlu Yozgat'ta başka, Şırnak'ta başkadır. Bu ittifak gayri milli tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Bu şahsın irtibatları sancılı ve karanlıktır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, ortağın HDP bölücüdür, Osman Kavala Soros'çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Yozgat'tan soruyorum darbe mi yapacaksın, PKK ile birlikte devleti ele mi geçireceksin? Hani Yozgat'a geldiğinde Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na itibar edelim?

CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olmaz. Soruyorum sizlere Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılıp reforma tabi tutulması konusunda yanımızda mısınız?
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