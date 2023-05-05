Alanya’da yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 3 yaralı
Antalya’nın Alanya İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak uçurumdaki ağaca çarptı.
Kaza Bayırkozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdaki ağaca çarptı. Kazada kamyonette bulunan B. A, A.E ve M.D.A hafif yaralandı. hafif yaralanan 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Kazanın ardından çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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