  • USD: 19,46 - 19,50
  • EURO: 21,53 - 21,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti, İstanbul'da düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi hazırladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurdun dört bir köşesinde mitingler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. AK Parti de Büyük İstanbul Mitingi öncesinde, vatandaşlara mitinge ulaşım yollarını gösteren bir kılavuz paylaştı.

Ekleme: 5.05.2023 - 11:51 Güncelleme: 5.05.2023 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
AK Parti, İstanbul'da düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için ulaşım rehberi hazırladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir miting gerçekleştirecek.

İl Başkanlığı, gerçekleştirilecek 'Yüzyılın Mitingi' için ulaşım rehberi hazırladı.

Bu rehberde, vatandaşların alana hangi yollardan ulaşabileceğine dair güzergahlar belirtilerek aktarılıyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Yüzyılın Mitingi' hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi amaçlandı
Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım bilgisi paylaşıldı.

39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek
Bu kapsamda, miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında..
Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek.

Ücretsiz ring seferleri
Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşte Gabar'daki petrolün Türkçesi: Şırnak'ın değil ülkenin kaderi değişecek
Erzurum'da Gelecek Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin göklerdeki yeni imzası: İddialar doğrulandı insansız olanı geliyor
Bakan Nebati: Seçim sonrası dövizde ralli söz konusu değil
13 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Akar’dan 'The Economist' tepkisi: 'İşlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar'
Osman Gökçek Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulundu
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde yeni rüşvet skandalı! Başrolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu var
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin içine sızmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz
Bakan Bozdağ'dan The Economist'e tepki: Amaç Türkiye'nin tercihine müdahale girişimi
700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı: Toplantı saat 14:00'te yapılacak
Karadeniz Gazı faturaya yansıdı! Detaylar Resmi Gazete'de: O tutarlar da iade edilecek
Kemal Kılıçdaroğlu'na DEŞİFRE! 40 milyon takipçili troll ordusu kurulmuş!
Başkan Erdoğan'dan The Economist'e tepki! İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi
81 ilde dönüşüm rüzgarı! Vatandaş 'Yarısı Bizden' kampanyasına akın ediyor! İşte başvuru ve ödeme seçenekleri
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı
Kemal Kılıçdaroğlu panikleten 'kaset' iddiası: ABD seyahatimle ilgili bir kayıt olduğu bilgisi geldi bel altı vuruşlar yanlış
İbrahim Kalın Batı'nın acziyetini yüzlerine vurdu: Avrupa her konuda ABD'nin izinden mi gidecek?
TİP'li Ahmet Şık AK Parti'nin reklam afişlerini spreyle boyayıp tehdit etti
Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Araç sahiplerine çifte müjde: Hem benzinde hem motorinde indirim

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

Togg'dan bir ilk: Yerli otomobile yeni özellik geliyor

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor