Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Akar, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, 'Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.' dedi.Kimsenin mezhebi, etnik kimliği ile ilgilenmediklerini belirten Akar, 85 milyonun bir ve beraber olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.