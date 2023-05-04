Yeni füze İsrail'i salladı! Mossad ajanları apar topar Türkiye'ye geldi

Yunan basınını yakından takip eden Koray Kamacı, Atina'da çıkan haberleri Ne Var Ne Yok Youtube kanalında değerlendirdi.Koray Kamacı, 'Yunan basını 'Ege Yunandır ve öyle kalacaktır. Ankara'nın tehditlerine karşı Apache helikopterlerinden oluşan seçkin bir güç oluşturuyoruz' başlıklı haberler yapıyor.Türkiye'nin yaptığı tank hamleleri Yunanistan'ı panikletti. Yunanistan ilk defa İsrail ile bu denli askeri anlaşma yapmak zorunda kaldı.Türkiye'nin Altay Tankını çıkarması sonrası hemen ATACMS füzelerini satın alıyorlar.Bilindiği üzere Türkiye, İsrail Demir Kubbesi'ni çökerten bir füze üretti.Bu İsrail'i rahatsız ediyor. Hatta İsrailli uzmanlar bunun peşine düşmüş durumda.İsrail'in gizli istihbarat servisi Mossad ajanları bu işin peşindeler. Ülkemize geldikleri söyleniyor.Diğer taraftan Yunan basını 'Türkiye insansız bir gemi hazırladı' diyerek durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler.Yunanlılar bu SİDA'dan çok rahatsızlar. Halkı da Yunanistan'ın bu dışa bağımlılığından memnun değil' dedi.