TİP'li Ahmet Şık AK Parti'nin reklam afişlerini spreyle boyayıp tehdit etti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin sıralarından vekil olan Türkiye İşçi Partili (TİP) Ahmet Şık, AK Parti'nin reklam afişlerine sprey boya ile yazı yazdı. "Yargılanacaksınız" ifadeleriyle iktidarı tehdit eden Şık'ın, söz konusu görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı kritik sürece günler kala provokasyonlar da hız kazandı.Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin sıralarından vekil olan Türkiye İşçi Partili (TİP) Ahmet Şık, AK Parti'nin reklam afişlerine sprey boya ile yazı yazdı.'Yargılanacaksınız' ifadeleriyle iktidarı tehdit eden Şık'ın, söz konusu görüntüleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu.Geçtiğimiz aylarda da 'kalkışma' çağrısında bulunan TİP vekili Şık, katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedef almıştı. 'Muhalefeti AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız' diyen Şık, 'AK Parti kapatılacak' demişti.