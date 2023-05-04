TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Meclis Başkanı Orlic ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA 61. Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan Orlic ve beraberindeki heyetle toplantıların gerçekleştirildiği otelde bir araya geldi.OKULDAKİ SALDIRI İÇİN TAZİYEŞentop, görüşmede Belgrad'da bir ilköğretim okulunda yaşanan saldırıda 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.KEİPA'nın Kafkasya ve Balkanları da kapsayan geniş Karadeniz coğrafyasında barış ve istikrara önemli katkılarda bulunduğuna yönelik inancını ifade eden Şentop, "Sırbistan Meclisiyle hem ikili ilişkimizi hem de KEİPA başta olmak üzere farklı parlamenter asambleler bünyesindeki işbirliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz." dedi.Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini belirten Şentop, "İkili ticaret, yatırım ve turizm rakamlarında yukarı yönlü gelişmeler bizi ziyadesiyle memnun ediyor." değerlendirmesinde bulundu.5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİSırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic de Türkiye ile her alanda işbirliğinin artırılmasını istediklerini dile getirerek, ticaret hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesi için çalışacaklarını söyledi.Orlic, "İki ülke arasında altın çağ yaşıyoruz." ifadesini kullandı.