Sözde tarafsız Batı medyası yeni skandalı! The Economist'ten skandal kapak: 'Erdoğan gitmeli'

Daha önce de 14 Mayıs temennisini açık açaık yazan The Economist dergisi yeni bir skandal ile okuyucularının karşısına çıktı. Sözde tarafsız Batı basınının kirli yüzünü bir kez daha gösteren The Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı.İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında '2023'ün en önemli seçimleri, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın' gibi gazetecilik tarafsızlığından uzak skandal ifadeler kullandı.2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri dikkat çekiyor.Başkan Erdoğan için, 'Kıyıda kampanya turu yapan savaş gemisini göstererek vatansaver seçmeni ateşlemeyi umuyor ancak karizması, büyük jetleri ve eşantiyonları yeterli olmayabilir' diyen The Economist dergisi, 2023'ten beri Türkiye'nin giderek daha da otokratik bir tarzda yöneten bir adam ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarını kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu için sevimli bir şekilde alçakgönüllü ifadelerini kullanan dergi, 'Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.' dedi.'Türkiye ve demokrasinin geleceği' ifadelerinin kulalnıldığı analizde 'Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır.' denilerek Türk seçmeni yönlendirmeye çalıştı.Yeni hükümetin Batı ile ilişkileri onaracağı iddia edilirken Muhalefetin zaferini beklediklerini 'Bir muhalefet zaferi, Türkiye'nin komşuları için de iyi olur, Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur. Türkiye bugünlerde Avrupa'nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda. Ama hâlâ AB'ye katılmaya aday.' ifadeleri ile açık açık itiraf ettiler...'Bu asla gerçekleşmeyebilir ama Başkan olan Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterme ve tutukluları serbest bırakma sözü veriyor.' sözleri ise asıl temennilerini ortaya çıkarıyor.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist'in bugün paylaştığı kapağa tepki gösterdi. Kalın, 'Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı.' dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist'in bugün paylaştığı kapağa sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Tepki gösterdi. Kalın, 'Yine heyecan yapmışlar, ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek…' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek' mesajını paylaştı.14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin olası sonuçlarının iç ve dış politikaya yönelik etkilerini analiz etmişti daha önce de...Geçtiğimiz günlerde The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olası kazananı ve sonrasında yaşanacakları değerlendirmişti.Analizde, 'Kıyasıya bir mücadele olacak. Erdoğan'ın 20 yıllık ikitdarının uzaması bekleniyor. Yüzde 13'ün üzerinde olan kararsız seçmen belirleyici rol oynayacak. Aynı zamanda Erdoğan'ın kişisel duruşu da bu durumu perçinliyor' denilmişti.Türk dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yapılan analizlerin sonuncusu olan The Economist'in bir başka haberinde ise, Başkan Erdoğan'ın 'Batı Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Benim milletim 14 Mayıs'ta bu oyunu bozacaktır. Türkiye seçimle birlikte Batı'ya büyük bir mesaj verecek' sözlerine dikkat çekildi.Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağı ve Erdoğan'ın attığı adımları değiştireceğini söyleyen bir Türk hükümetinin Batı'da bol bol iyi niyet göreceği ifade edildi. Türkiye'nin Rusya ve Suriye tutumunda ise büyük bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.S-400'ler ve Akkuyu konusunda hükümet değişikliği sayesinde rahatsız edici durumların ortadan kalkabileceği belirtiliyor.Yeni hükümetin parlamentoda HDP'ye güvenmek zorunda kalacağı ancak Suriye'de askerleri çekmek için acele etmeyeceği, ancak bunun bir gün gerçekleşebileceği ifade edildi.Terör örgütüne verilen desteğin de açık açık gösterildiği haberde, yine de' Batı için Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki bir hükümet başa çıkması daha kolay bir ortak olacaktır' denildi.