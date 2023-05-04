Muğla’da rüzgara yenik düştüler! Fırtınada savrulan 16 yamaç paraşütünden 14’üne ulaşıldı
Korkunç olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen ve kentte farklı noktalara düşen 16 yamaç paraşütünden 14'üne ulaşıldı, 3 kişinin bulunduğu 2 paraşüte ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgede fırtına nedeniyle Ölüdeniz’e inmek isterken kilometrelerce ileriye sürüklenen paraşütçüleri arama kurtarma çalışmaları kameralara böyle yansıdı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün öğlen saatlerinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı.
İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgara kapılan 10 tandem (ikili), 6 single (tekli) paraşütçünün bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçede farklı yerlere düştü.
İhbarlar ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ulaşılan 9 pilot ile 9 yolcusuna ve teklide 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Bazılarının yaralı olduğu görüldü.
Yeri tespit edilemeyen iki paraşütün ise arama çalışmaları sürüyor.
Fırtınanın bir anda çıkması nedeniyle yaşandığı öğrenilen paraşüt kazalarında mahsur kalanları ve yaralananları kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ederken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşüt düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgara kapılan 10 tandem (ikili), 6 single (tekli) paraşütçünün bazıları dağ eteklerine bazıları da ilçede farklı yerlere düştü.
İhbarlar ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ulaşılan 9 pilot ile 9 yolcusuna ve teklide 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Bazılarının yaralı olduğu görüldü.
Yeri tespit edilemeyen iki paraşütün ise arama çalışmaları sürüyor.
Fırtınanın bir anda çıkması nedeniyle yaşandığı öğrenilen paraşüt kazalarında mahsur kalanları ve yaralananları kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ederken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI