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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında

Terör örgütü uzantısı HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayraklarının yoğunluğu ve "Demirtaş'a özgürlük" sloganları atıldığı dikkat çekti. Ayrıca miting alanına giden bir grubun "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı attığı ortaya çıkmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; Öcalan" sloganı atan 2 HDP’li gözaltına alındı.

Ekleme: 4.05.2023 - 11:14 Güncelleme: 4.05.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve partiler farklı illerde mitingler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP bayraklarının yoğunluğu ve 'Demirtaş'a özgürlük' sloganları atıldığı dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU MİTİNGİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Öte yandan HDP'nin de dahil olduğu 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Van'da bir miting gerçekleştirdi. Yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal manzaralar da ortaya çıktı.

HDP BAYRAKLARI, 'DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK' SLOGANLARI!

Mitingde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP bayraklarının çokluğu göze çarptı. Ayrıca sık sık terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için özgürlük sloganları da atıldı.

'DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN'

Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde bir diğer skandal ise 'Seninleyiz Öcalan' sloganları oldu. Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye giden bir grubun sosyal medya üzerinden bir canlı yayın açtıkları ve bu yayında 'Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan' sloganları attığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında
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