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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .

Türk siyasi tarihine yaptığı projelerden çok gaflarla geçen Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından bugün 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştirerek Twitter kurallarını ihlal edip mavi tikini kaybetti. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .
Ekleme: 4.05.2023 - 00:26 Güncelleme: 4.05.2023 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .
Türk siyasi tarihine yaptığı projelerden çok gaflarıyla geçen HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir gafa imza attı.

1 SAAT İÇİNDE İKİ KEZ PROFİL RESMİ DEĞİŞTİRİNCE...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafında değişikliğe gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .

ERDOĞAN KISKANÇLIĞI MAVİ TİKTEN ETTİ

Kılıçdaroğlu bu güncellemeyi yaparken aslında Twitter'a ait bir kuralı ihlal ederek mavi tikin bir süreliğine iptaline neden oldu. 1 saat içinde 2 kez profil fotoğrafı güncelleyen Kılıçdaroğlu yaptığı kural ihlaliyle mavi tikini kaybetti. Kılıçdaroğlu böylelikle kendi yaptığı hata sonucu yine bir gaf yapmış oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .

ERDOĞAN'DAN PİLOT MONTLU PROFİL RESMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda pilot montu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yaptı.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşıma da '#YeniProfilResmi' notunu düşmüştü.

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