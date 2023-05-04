Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'da kural ihlali! 1 saat içinde 2 kez profil resmini değiştirince mavi tikinden oldu .

Türk siyasi tarihine yaptığı projelerden çok gaflarıyla geçen HDP ve PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir gafa imza attı.1 SAAT İÇİNDE İKİ KEZ PROFİL RESMİ DEĞİŞTİRİNCE...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafında değişikliğe gitti.ERDOĞAN KISKANÇLIĞI MAVİ TİKTEN ETTİKılıçdaroğlu bu güncellemeyi yaparken aslında Twitter'a ait bir kuralı ihlal ederek mavi tikin bir süreliğine iptaline neden oldu. 1 saat içinde 2 kez profil fotoğrafı güncelleyen Kılıçdaroğlu yaptığı kural ihlaliyle mavi tikini kaybetti. Kılıçdaroğlu böylelikle kendi yaptığı hata sonucu yine bir gaf yapmış oldu.ERDOĞAN'DAN PİLOT MONTLU PROFİL RESMİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan dün 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda pilot montu ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yaptı.Başkan Erdoğan yaptığı paylaşıma da '#YeniProfilResmi' notunu düşmüştü.