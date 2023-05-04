İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
8 DEAŞLI YAKALANDI
Bugün düzenlenen operasyonda şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına aldın. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
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