İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Bugün düzenlenen operasyonda şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına aldın. Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.