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Beyaz Gazete
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HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kayyumları kaldıracağız" vaadinden sonra, HDP'den 'kayyum ve özgürlük' açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu'ndan aldığı güvenle konuşan HDP'li Mithat Sancar, "Kayyum atanan belediyelerimize, yeniden döneceğiz. Zindanlarda haksızca, hukuksuz bir şekilde rehin tutulan kardeşlerimizle özgür günlerde buluşacağız ve o günler yakındır" dedi.

Ekleme: 4.05.2023 - 21:40 Güncelleme: 4.05.2023 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı 'kayyum' açıklaması HDP'lilerin umutlarını artırdı. Masa ortaklarından biri olarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan PKK'nın siyası kolu HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'ndan destek bularak 'kayyum ve özgürlük' açıklamasında bulundu. Sancar AK Parti ve MHP iktidarına son verme sözünü paylaştığı konuşmasında, 'Kayyum atanan belediyelerimize yeniden döneceğiz. Zindanlarda tutulan kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağız.' ifadelerini kullandı.

'O günler yakındır'

Sancar'ın seçimi işaret ederek 'o günler yakındır' ifadelerini kullandığı konuşmasında özgürlük vaadi verdiği terör iltisaklı isimleri bir bir saydığı görüldü. Sancar, 'Figen Yüksekdağ, Demirtaş, Gülten Kışanak, yoldaşlarımızla özgür günlerde buluşacağız ve o günler yakındır.' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan terör iltisaklılara 'geri dönüş' sözü

Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu iddia ettiği Kars mitinginde kayyumları kaldıracağını söylemişti.
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