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Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google, geçiş anahtarlarını kullanarak farklı hesaplardan oturum açma imkanını tüm dünyaya sundu. Geçiş anahtarları umulduğu gibi başarılı olursa, parolaları tamamen hayatımızdan silecek, güvenli bir yol oluşacak.

Ekleme: 4.05.2023 - 14:27 Güncelleme: 4.05.2023 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor
Google, yeniliği 'Uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmanın en kolay ve en güvenli yolu ve 'şifresiz bir geleceğe' doğru büyük bir adım olan geçiş anahtarlarını ilk kez kullanıma sunmaya başladık. Bir süredir biz ve sektördeki diğer kişiler, parolalara daha basit ve daha güvenli bir alternatif üzerinde çalışıyoruz. Parolalar bir süre daha bizimle olacak olsa da, genellikle hatırlanmaları can sıkıcıdır ve yanlış ellere geçerlerse sizi riske atarlar.' notuyla duyurdu.

Farklı seçenekler de mümkün
Apple, Microsoft, Google ve diğer teknoloji devleri tarafından geliştirilen geçiş anahtarları, oturum açma ayrıcalıklarınızı telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlayan güçlü bir kriptografik güvenlik temeli kullanıyor. Hatırlanması gereken belirsiz harf, rakam ve noktalama işaretleri dizisine gerek kalmıyor. Parolalar genellikle parmak izi veya yüz tanıma gibi bir biyometrik kimlik doğrulama adımı kullanıyor, ancak başka seçenekler de mümkün.

Kullanımı kolay olacak
Geçiş anahtarları umulduğu gibi başarılı olursa, parolaları tamamen silecek kadar güvenli ve kullanımı kolay olacak. Şifre anahtarları, daha güvenli ve kolay bir şekilde şifre değişimine olanak tanıyor. Şifre anahtarları sayesinde kullanıcılar, uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmak için biyometrik sensör, PIN ya da desen kullanarak oturum açabiliyor. Böylece kullanıcıların şifrelerini hatırlamaları ve yönetmeleri gerekmiyor.
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