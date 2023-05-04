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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Meydanı dolduran, caddeler hariç 120 bin kişi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bay bay Kemal ne haber? Bak meydan gör." ifadelerini kullandı. Yedili Masa'nın teröristlerle yol yürüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi." dedi. Erdoğan sözlerinin devamında 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Biz Kılıçdaroğlu'nun kimlerle ne işler çevirdiğini, batılı büyükelçilere neleri tayin ettiğini biliyoruz. Bu maskeli baloya milletimizle birlikte son vereceğiz." diye konuştu.

Ekleme: 4.05.2023 - 21:31 Güncelleme: 4.05.2023 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs için sandıkları patlamaya yürüyoruz. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'u tebrik ediyorum. Futbol kulüplerine sahip çıkan Samsunlu kardeşlerimi kutluyorum. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Aldığım rakamı söylüyorum caddeler hariç 120 bin. Bay bay Kemal ne haber? Bak meydan gör.

Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı oyunları boza boza hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz. Samsun ile birlikte 81 vilayetimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizim ne makam ne koltuk gibi bir derdimiz var. Amacımız millete hizmet etmektir. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır huzurunuzdayız. Türkiye verdiğimiz mücadeleyi çok iyi biliyor. 80 yılda yapılamayan eserleri bu ülkeye 21 yılda birlikte kazandık.

Asgari ücreti 126 dolar seviyesinden yaklaşık 440 dolar seviyesine yükselttik. Savunma sanayimizin yüzde 80 olan dışa bağımlılığını yüzde 20'ye beraber düşürdük.

14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyerek 21 yıllık kalkınma hamlemizi zirveye taşıyacağız. 14 Mayıs ikinci milli irade bayramımız şimdiden hayırlı olsun. CHP ve İP'e gereken dersi veriyor muyuz? Tüm dostlarımıza ahbaplarımıza ulaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz

'Bay bay Kemal teröristlerle yol yürüyor'

Bay bay Kemal'in gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor çünkü bunların kalbi mühürlü. Bu yalancıdan bir şey olmaz bunların hayatında ülkemize kazandırdıkları bir şey yok. Bay bay Kemal teröristlerle yürüyor. Talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekinin dini var mı? Ezanı var mı? Kitabı var mı? Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim, bunlar Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Bay bay Kemal bunlarla el ele yürüyor. Selo, 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şu anda hapiste, Bay bay Kemal onun suçu yok ki diyor. Eline diline dursun. 14 Mayıs bunun için çok önemli. Evlat katili Öcalan'ı da çıkaracakmış. Cumhur İttifakı'nın işbaşında olması çok önemli.

Bu zat SSK Genel Müdürü oldu insanları hastane kapılarında süründürdü, emekliyi çalışanları inim inim inletti. Ölü hastaları rehin aldılar, CHP'de vekil oldu rahmetli Deniz Baykal'ı sırtından bıçakladı. CHP seçmenine gün yüzü göstermedi. 2019 seçimleri öncesinde namus sözü verdi. Daha ilk ay 15 bin belediye personelini işinden etti. Yıllardır hizmet bekleyen İzmirliye tek bir hayrı dokunmayı. Bırakın yeni yatırım yapmayı mevcut çalışmaları bile yürütmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da muhalefete sert tepki: Bay bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiğini neleri tayin ettiğini çok iyi biliyoruz

CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi? Diğerleri hayır diyebiliyor mu? Bu iş Bay bay Kemal gibi bol keseden vaat dağıtanların karı değil. Meclis'te bölücü teröristlerle ne konuştun ne görüştün? Pensilvanya'daki hamburgercide ne konuştuğunu söylemiyor. Londra'daki tefecilerden ayarladık dediği 300 milyar doların olmadığını ittifak ortağı itiraf etti. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Varsın Bay bay Kemal hakkı söylemesin, biz onun kimlerle ne işler çevirdiğini, batılı büyükelçilere neleri tayin ettiğini biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi.

Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar, çıkmışlar ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Pensilvanya ile Kandil ile iş tutandan bu ülkeye hayır gelir mi? Bu kumar masasından Samsun'a hayır gelir mi? Bu ülkeyi terör ve hasımlarına karşı koruyabilirler mi? 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya son vereceğiz. Millete parmak sallayanlar demokrat ve özgürlükçü olabilir mi?
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