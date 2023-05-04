CHP'li Ekrem İmamoğlu: 'Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler görüyorum

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Denizli'de düzenlediği mitingde, 'Denizli vatanı böldürmez' şeklindeki pankarttan rahatsız oldu. "Saçma sapan afişler görüyorum" diyen İmamoğlu, "Benim milliyetçiliğimi ölçecek kişi de anasının karnından doğmadı." ifadelerini kullandı. İBB Başkanı'nın bu sözleri, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan ile birlikte fidan diktiği görüntüleri akıllara getirdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Denizli'de bir miting düzenledi.Mitinge gittiği sırada yollara asılan pankartlardan rahatsız olduğunu söyleyen İmamoğlu, ''Denizli vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler görüyorum' ifadelerini kullandı.İmamoğlu, 'Benim milliyetçiliğimi ölçecek kişi de anasının karnından doğmadı.' ifadelerini kullandı.İBB Başkanı'nın bu sözleri, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan ile birlikte fidan diktiği görüntüleri akıllara getirdi. 2019 yerel seçimlerinde de ittifak kurdukları HDP ile yakın ilişki içerisinde olan İmamoğlu, son günlerde terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilere de 'özgürlük' vadetmişti.