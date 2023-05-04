Bingöl'de halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı

Bingöl-Muş karayolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada R.G'nin kullandığı halk otobüsü, Y.A'ya ait yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 16 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, durumlarının iyi olduğu bildirildi.