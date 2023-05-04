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Başkan Erdoğan'ın o sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

AK Parti, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olan kentsel dönüşümde adeta başarı hikayesi yazdı. Başkan Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi. Bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Hedef 81 ilde güvenli yapılar.

Başkan Erdoğan'ın o sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu
Ekleme: 4.05.2023 - 10:36 Güncelleme: 4.05.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın o sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu
Türkiye, tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Son yüzyılda büyüklüğü 7 ve üzeri olan 16 deprem gerçekleşti Ülkemizi derinden sarsan Adana, Erzurum, Varto, Bingöl, Tokat, Erzincan, Van, Kütahya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerini yaşadık.

17 Ağustos'ta 18 bin canımızı, 6 Şubat'ta ise 50 bin 500 kişiyi kaybettik. Bu noktada can güvenliğini merkeze alan kentsel dönüşüm çalışmaları, son dönemde büyük bir hız kazandı.

O SÖZLER BİR DEVRİMİ BAŞLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; 2012 yılında 'Bedeli ne olursa olsun, yapacağım' sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi. Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 81 il ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü ise devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın o sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu


VATANDAŞIN İMDADINA TOKİ YETİŞTİ
Afetlere karşı risk taşıyan tüm binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenirken, şehirler ülkelerle yarışır hale geldi. Dönüşüm çalışmalarıyla 55 milyon vatandaş, güvence altına alındı. Hizmet anlayışıyla dünyada parmakla gösterilen TOKİ, 2002'den bu yana depreme dayanıklı 1 milyon 200 bin konut üretti.

Afet bölgesinde binlerce bina yıkılırken, TOKİ'nin deprem bölgesindeki illerde yaptığı 134 bin konut, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi.

81 KENTE DÖNÜŞÜM SÖZÜ
Türkiye'nin son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle seçim beyannamesinin önemli bir kısmını baştan yazan AK Parti, beyannamede ana ekseni dönüşüme ayırdı.

81 ilde güvenli yapılar kurmayı hedefleyen AK Parti, evini dönüştürmek isteyen vatandaşa 15 yıla varan finans desteği sunacak. 1999 öncesi yapılarda risk analizi zorunlu olacak ve bina kimlik sistemi tüm yapılarda zorunlu hale gelecek. Her bir şehir için ayrı afet analizi ve risk haritası oluşturulacak. Ayrıca afet yönetiminde kurumların yetki sınırları belirlenecek.

Başkan Erdoğan'ın o sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu




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