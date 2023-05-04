Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Şahlanış dönemi başlatacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu."SANDIKLARI PATLATMAYA YÜRÜYORUZ"Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:14 Mayıs için sandıkları patlatmaya yürüyoruz. Milli mücadeleye öncülük eden Samsun Türkiye Yüzyılı'nın da sancaktarı olacaktır. Meydanların dili bunu söylüyor. Şu anda burada ne kadar insan var biliyor musunuz? Caddeler hariç 120 bin. Türkiye iradesine ve geleceğine sahip çıkıyor. Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza sahip çıkıyor.Milletimizin tamamı bu ülke için kurduğumuz hayallere sahip çıkıyor. Cumhur İttifakı olarak oyunları boza boza hep beraber omuz omuza zafere koşuyoruz."80 YILDA YAPILAMAYAN ESERLERİ 21 YILDA BİRLİKTE KAZANDIRDIK"Samsun ile birlikte 81 vilayetmiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz bu millete efendi olamaya değil hizmetkar olmaya geldik. Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği gönül birliğiyle başardık. Göreve geldiğimizde Samsun'dan Hopa'ya sahil yolunu kim yaptı? Bay bay Kemal senin böyle bir şeyin var mı? Bunların böyle bir hizmeti var mı?80 yılda yapılamayan eserleri bu ülkeye 21 yılda birlikte kazandırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini biz yaptık. Savunma sanayinin yüzde 80 olan dışa bağımlılığı yüzde 20'ye indirdik."14 MAYIS'TA ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİ BİRLİKTE BAŞLATACAĞIZ"14 Mayıs'ta ülkemizin şahlanış dönemini yine birlikte başlatacağız. 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız."İnşallah Türkiye'yi 14 Mayıs'ta çok daha ileriye beraber taşıyacağız. Samsun 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Samsun 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Her alanda kıracak daha çok rekorumuz var. Gidecek daha çok yolumuz var. Bizi menzile ulaştıracak yol haritasını oluşturduk."KILIÇDAROĞLU TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR"Bay bay Kemal terörislerle yürüyor, talimatı Kandil'den alıyor. Bunlar Diyarbakır annelerinin o yavrularını dağa kaçıranlar değil mi? Bay bay Kemal bunlarla el ele yürüyor. 14 Mayıs'tan sonra da Cumhur İttifakı'nın iş başında olması bunun için çok önemli.Bay bay Kemal, yalan ve takiye ile milletimi kandıracağını zannediyor. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne görüştün açıkla.Bay bay Kemal'in bebek katillerine ne sözler verdiğini batılı ülkelerin büyükelçilerine ne taahhüt ettiğini çok iyi biliyoruz.Şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bay bay Kemal ve ortakları ne yaparsa yapsın bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. 14 Mayıs'ta maskeli baloya son vereceğiz.