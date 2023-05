Bakan Kurum: “Yarısı Bizden” kampanyasına İstanbul'da 96 bin başvuru oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul Tuzla'da bir dizi programa katılarak 'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'umuzda 506 bin 500 bağımsız bölüm için şimdiden başvuru yapılan bina sayısı 96 bin 700… İlk Evim projesi kapsamında İstanbul'umuza 50 bin, Tuzla'mıza tam 20 bin 120 konut inşa ediyoruz, Orhanlı'da ilk etapta 381 konutun, ikinci etapta 527 konutun ihalesi yakında yapılacak… Bu tersanelerde İHA'larımızı, SİHA'larımızı, dünyada ilk olan Anadolu Gemimizi imal ettik, sizlerle birlikte biz tüm dünya ile yarışıp büyük, güçlü Türkiye olma yolunda bu mücadeleyi veriyoruz…TCG Anadolu gemisiyle dünyada ilkleri yapanlar var, tersanelerimizi harıl harıl çalıştıranlar var… Bu seçimde 81 ilde ki 85 milyon kardeşimiz Lazı, Kürdü, Çerkezi, Zazası, Türk'ü hepsi el ele vereceğiz… Vatandaşının sorunu, problemi çözülsün, bir tarafta bu mücadeleler verilsin diye uğraşanlar var, biz vatandaşlarımızla el ele vereceğiz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.' dedi. Bakan Murat Kurum, İstanbul Tuzla da bir dizi ziyarette bulundu. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile yemek programına katılan Bakan Kurum, işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Kurum'a AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım eşlik etti. Bakan Kurum sonrasında, Tuzla'da Kıran Tersanesi ve TCG Anadolu Gemisi'nin inşa edildiği Sedef Tersane'si işçilerini yerinde ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, tersane işçilerine, sadece bir işçi olmadıklarını aynı zamanda Oruç Reis'in, Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunları olduklarını belirtti.İstanbul Tuzla'da Kentsel Dönüşüm Buluşması programına da katılan Bakan Kurum, alanda yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.'BU TERSANELERDE İHA'LARIMIZI, SİHA'LARIMIZI, DÜNYADA İLK OLAN ANADOLU GEMİMİZİ İMAL ETTİK, 'Bakan Kurum, İstanbul Tuzla'da bulunan tersanenin hem İstanbul'a, hem ülkeye değer katacağını ifade ederek, 'Yerli, milli üretimiyle tüm dünyaya meydan okuyacak bir iş yapıyorsunuz. Bu tersaneler de bizim Heybeliada, Burgaz'da Kınalıada'da gemimiz imal edildi. Bu tersanelerde İHA'larımızı, SİHA'larımızı, dünyada ilk olan Anadolu Gemimizi imal ettik. Sizlerle birlikte biz tüm dünya ile yarışıp büyük, güçlü Türkiye olma yolunda bu mücadeleyi veriyoruz. 3 gün önce sizlerin bayramıydı. Ben de o gün yine işçi kardeşlerimizle bir araya geldim ve onlarla sohbet ettik, muhabbet ettik. Dertleri varsa dinledik ve bayramlarını tebrik ettik. Ben bugün buradaki tüm kardeşlerimin tekrar işçi ve emekçi bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum.' dedi.'TCG ANADOLU GEMİSİYLE DÜNYADA İLKLERİ YAPANLAR VAR,'Bakan Kurum, tersanelerini harıl harıl çalıştırarak, ülkenin ilerlemesini isteyen bir iktidarın olduğunu belirterek, 'Bir tarafta Togg diyenler var, İHA diyenler var, SİHA diyenler var. Bunları üretip TCG Anadolu gemisiyle dünyada ilkleri yapanlar var. Tersanelerimizi harıl harıl çalıştıranlar var. Diğer tarafta da biz o TCG Anadolu gemisine niye gerek var, niye yapıyoruz, Anadolu gemisine ihtiyaç mı var, biz İHA'ların, SİHA'ların üretimini seçimden sonra gözden geçireceğiz, bu fabrikaları kapatacağız, bu ülkenin geleceğine dair tek bir hedefleri olmayanlar var. Sizler üretiyorsunuz, dünyada ülkemizi söz sahibi yapıyorsunuz. Bugün TCG Anadolu Gemisi ile övünüyorsak eğer bu sizlerin emekleri sayesindedir. Bu ülkenin istikrarı güveni sayesindedir.' diye konuştu.'LAZI, KÜRDÜ, ÇERKEZİ, ZAZASI, TÜRK'Ü HEPSİ EL ELE VERECEĞİZ'21 yıldır hiç durmaksızın gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, 'Her türlü badirelerden hep birlikte geçtik. Bir tarafta bakıyorsunuz; TCG Anadolu gemisi ile yerli millî savunma sanayisi ile dünyaya boy gösteren var. Süper güç olmak için mücadele eden ülkesinin her bir karış toprağını gözü gibi koruyan bu uğurda şehitler veren, gaziler veren AK Partimiz var, liderimiz var, Cumhurbaşkanımız var. İşte diğer tarafta da TCG Anadolu gemisine ne ihtiyaç var, İHA'ların SİHA'ların üretimini durduracağım deyip Kandil'e sırtını yaslayanlar var. O yüzden bu seçim çok kritik bir seçim. Bu seçimde 81 ilde ki 85 milyon kardeşimiz Lazı, Kürdü, Çerkezi, Zazası, Türk'ü hepsi el ele vereceğiz. El ele vereceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.' açıklamalarında bulundu.'İSTANBUL'UMUZDA ŞİMDİDEN BAŞVURU YAPILAN BİNA SAYISI 96 BİN 700'Bakan Kurum, İstanbul'un kimsenin insafına, beceriksizliğine bırakılmayacağının altını çizerek, 'Şu anda İstanbul'un bu tarihi dönüşümüyle, bu 100 yılın dönüşümünde bir hafta oldu, başvuru sayısı buradan muhalefet de, Kılıçdaroğlu da duysun. Kılıçdaroğlu milletin devletine, Cumhurbaşkanına olan itimadını güvenini Tuzla'dan duysun. Bugün itibariye İstanbul'umuzda 506 bin 500 bağımsız bölüm için şimdiden başvuru yapılan bina sayısı 96 bin 700. Tuzlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla kampanyamıza, projemize oldukça yoğun ilgi gösterdi. El ele vereceğiz ve bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak.' şeklinde konuştu.'İLK EVİM PROJESİ KAPSAMINDA İSTANBUL'UMUZA 50 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ'Bakan Kurum, Tuzla'ya eli boş gelmediklerini belirterek, müjdelerini şu şekilde sıraladı:'Şimdi birincisi; İlk Evim projesi kapsamında İstanbul'umuza 50 bin, Tuzla'mıza tam 20 bin 120 konut inşa ediyoruz. Orhanlı'da ilk etapta 381 konutun, ikinci etapta 527 konutun ihalesi yakında yapılacak ve ilk kazmayı yine böyle hep birlikte sizlerle birlikte coşku içerisinde vuracağız ve inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız.İkincisi; Aydınlı'da birinci etapta 627, ikinci etapta da 625 konutumuzun inşaatlarına başladık. Üçüncü etapta 675 konutumuzda da ihale süreçlerimiz devam ediyor. Bu süreçlerimizi de Mayıs ayı içerisinde TOKİ Başkanlığımız hızlıca ihalelerimizi yapıp konutlarımıza başlayacağız. Burada başladığımız konutlarımızı 2024 yılında vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teslim edeceğiz.Üçüncüsü; yine Konaçlı'da 508 konutumuz var. Bu konutlarımızın yapımına süratle devam ediyoruz. Bu yıl bitmeden buradaki kardeşlerimize evlerini teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın yine burada çok istediği iş vardı. Aydınlı mahallemizdeki yine Şekerpınarı Caddesi'nde, hemen o caddenin bitişiğindeki alanı rezerv alan inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan orada işte konutları, sosyal donatı alanlarını bu aylanda hizmetlerinize sunacağız. Tabi Tuzla'mızda İçmeler'imiz de var, unutmadık. İçmeler'de 68 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm projelerimize canla başla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın burada tamamıyla anlaşma yaptık. Etap içerisindeki İçmeler kavşağını da kullanıma, hizmetine açtık. Birinci etabımızda 3 blokta 850 araçlık yine 5 katlı bir otopark yapıyoruz. 120 dükkân ve 640 konutun da yapımı i orada anlaştığımız vatandaşlarımızla beraber en kısa sürede tamamlayacağız.'BİZ BU TAPU SORUNUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDETTİK'Tabi Mimar Sinan'ı da unutmadık. Belediyemizle meşhur adıyla 726 parsel. Şimdi Mimar Sinan mahallemizdeki yaklaşık 320 bin metrekare alanda 711 yapımız var. Tam 65 yıldır burada çözülemeyen tapu sorunu var. Biz bu tapu sorununa ilişkin önemli bir ilerleme kaydettik. Belediyemizle birlikte çalıştık. Burada mahkeme süreciyle birlikte bir kısmı yüzde 65'i hazineye, yine bir kısmı da üçüncü şahıslara ait arazide, hem o üçüncü şahıslarla da görüşmemizi yürütüyoruz. Bu alanı kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde rezerv alan inşa ediyoruz. Burada bir rezerv alan ilanı yapacağız, ardından süratle imar planlarını onaylayacağız. Burada şu an oturan tapusuna kavuşamayan, mülkiyetini çocuklarına miras bırakamayan kardeşlerimize yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesi kapsamında burada mevcutta ne hakkı varsa, bu haklarını verecek, önce tapularına kavuşturacağız, ardından da vatandaşlarımız ister bizle, isterse kendisi müteahhitler eliyle yapmak istiyorsa orada kendileri yapacak. Burada inşaatlarımızı yapacağız ve maliyetinin yarısını da devletimi karşılayacak. Burada Mimar Sinan Mahallemizde el ele vereceğiz ve hep birlikte burayı daha güçlü, daha güvenli, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Tuzla'nın cazibe merkezi haline getirecek adımları inşallah hep birlikte atacağız.Yine Şifa Mahallemiz var. Buradaki hazine mülkiyetindeki 64 bin metrekarelik 3 bin 504 parseli eğitim tesis alanı olarak düzenliyoruz. Bu parselde Şifa ve Mimar Sinan'daki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan, gençlerimizin, yavrularımızın, Tuzla'nın çocuklarının ihtiyacı olan okullarımızı, ortaokulumuzu, lisemizi burada hızlıca inşa edeceğiz. Çocuklarımıza bu kapsamda okullarımızı, yeni yeşil alanlarımızı kazandırıyor olacağız ve el ele hep birlikte burada işte güçlü Mimar Sinan'ı inşa edeceğiz. Yine Şifa mahallemizde otobüsçülere ait park alanımız var. Burayı da kamulaştırıyoruz. Çok daha güzel ve düzenli bir şekilde hazırlayarak yine otobüs park alanı olarak buradaki kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Albatros, Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar, Tuzlalılar ve Borsa Kent sitelerimiz var. Kentsel dönüşüm kapsamında bu projelerimizi de 6305 sayılı yasayla kanun kapsamında dönüşüme tabi tutuyoruz ve hep birlikte bu sitelerimizde de dönüşümün önünü açmış olacağız. Tuzla'da 20 ayrı bölgede yapmış olduğumuz rezerv alanı ve imar planlarında vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını inşallah bir bir çözmeye devam edeceğiz.'KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİYORUZ'Tabi burada Tuzla'mızla yaklaşık 5 bin 200 bağımsız birimin depreme dayanıklı hale gelmesi için kentsel dönüşüm projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tuzla Beşevler mevkiimizde farklı bölgelerde millet bahçeleriyle, rezerv alanı ilanıyla vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözmek için başlattığımız her türlü engellemelere karşı yine çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için bu planlarımızı yapacağız ve inşallah hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'