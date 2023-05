AK Parti Ankara Milletvekili adayları vatandaşın talepleri dinlendi

AK Parti Ankara Milletvekili adayları seçime sayılı günler kala Ankara'yı karış karış gezmeye devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili adayları yoğun ilgi ve güler yüzle karşılanıyor. 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen adaylar, ayrıca vatandaşların taleplerini dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Büyük Ankara Mitingi sonrası hız kesmeden saha çalışmalarına devam eden Milletvekili adayları, Ankara'yı karış karış gezmeye devam ediyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında kapısını çaldıkları vatandaşların yoğun ilgisi ve güler yüzü ile karşılaşan adaylar, Türkiye Yüzyılında AK Parti tarafından hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.Çalışmalarına Şereflikoçhisar'da ve Bala'da devam eden AK Parti Ankara Milletvekili adayı Zehranur Aydemir, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Daha sonra Şereflikoçhisar'daki köyleri ziyaret eden Aydemir, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de talep ve önerilerini dinleyerek not aldı. Vatandaşların destek ve dualarını isteyen Aydemir, önce Şereflikoçhisar Parlasan Köyü'nü ziyaret etti. Daha sonra sırasıyla Gülhüyük Mahallesini, Şereflidavut Mahallesini, Palazobası Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Bala'ya geçen Bala, kapalı pazar yerini ziyaret etti. Pazar esnafı ile tek tek sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu. Ardından Balâ Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini ziyaret eden Zehranur Aydemir, daha sonra Balâ'da SOGEP projesi kapsamında Belediye ve Kaymakamlığın iş birliği ile kurulan tekstil atölyesini ziyaret etti. Orada çalışan kadınlarla bire bir ilgilenip sohbet etti. Ardından Balâ Kemal Şahin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden genç vekil, öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarıyla sohbet etti. İstek ve taleplerini aldı.Ankara Milletvekili adayı Halil Hotaman da Ayaş'ta seçmen ile bir araya geldi. Hotaman ilk olarak 1926 doğumlu ve bir bacağı ampüte edilmiş bir vatandaşı ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordu. Ziyaret edilen vatandaş CHP tarafından gördüğü zulmü anlatarak “Gençlere biz çektik onlar çekmesin” diye iyilik yapmak istediklerini ancak şimdiki gençlerin zorluk görmediği, acı çekmediği için büyüklerin yaşadıklarını anlamakta zorlandıklarını vurguladı.Çankaya'nın bütün mahallelerinde ve sokaklarında çalmadık kapı bırakmayan Mustafa Hasgül ise bugünkü seçim çalışmalarını Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın katılımları ile gerçekleştirdi. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu, 15 Temmuz gecesi başarılamayanın sandıkta başarılmak istendiğini anlatan Hasgül, vatandaşların beklentilerini de dinledi. Ziyaret ettiği her evde, dükkanda, sokakta güler yüz ve sevgi seliyle karşılaşan Hasgül, sahada yüzlerin güldüğünü, geçtiğimiz Büyük Ankara Mitingi'nde de bunun gerçekliğini görebildiklerini belirtti. Milletimiz Liderinin yanında ve ilk günkü heyecanla, coşkuyla “Doğrusu AK Parti diyor” ifadelerini kullandı.Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek de siteleri ziyaret etti. Siteler esnafını ziyaret eden Gökçek, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek birçok kişiyle de görüş alışverişinde bulundu. Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Osman Gökçek işçilerle birlikte pasta kesti. AK Parti hükümetinin her zaman işçinin yanında olduğunu söyleyen Gökçek “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte yol yürümeye çalışıyoruz bundan böyle de işçi kardeşlerimizin yanında olmaya çalışacağız” dedi.