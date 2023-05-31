Sıfır ve ikinci el için tarih verildi: Yastık altındaki para otomobile gidiyor

Devam eden tedarik sorunlarına rağmen sıfır kilometre otomobile olan talep, yaklaşan uzun bayram tatilinin de etkisiyle daha da yükseliyor. Yerli markalarda dahi bekleme süreleri 6-8 aya kadar ulaşırken lüks markalarda süre daha da artıyor. Araç bulanlarsa kredi kullanmak yerine çoğunlukla nakit alımları tercih ediyor.TALEP YÜKSELİŞTEPiyasada kümüle olan bir araç talebi oluştuğunu ve tüm otomobil markalarının bu talebe cevap veremediğini belirten MAİS AŞ Pazarlama Direktörü Levent Timur, 'Son dönemde yaşanan enflasyonist ortamdan dolayı bu bekleyen talebe bir de spekülatif alımlar eklendi. Dolayısıyla çok çok yüksek pazarlarla karşılaşıyoruz. İşte şubat ayında pazar 81 bin çıktı. Mart ayında 103 bin çıktı. Nisana geldiğimizde yine 97 bin, bu ay belki 100-110 bin çıkacak. Bunları üst üste koyduğumuzda pazar sanki 1.2 milyon-1.3 milyon adetlere gidiyor gibi gözüküyor. Çok hareketli günlerden geçiyoruz. Seçim sonrasında ekonomik dengelerin daha da normale gelmesiyle talep devam etse de durumun biraz dengeleneceğini düşünüyoruz' dedi.Talebin toplam satışları da rekor düzeye çektiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da '5 ayda pazar yarım milyon adete yaklaşacak' diye konuştu.PAZAR REKORA KOŞUYORAkşam'da yer alan habere göre sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üzeri bir satış hacmine ulaşacağını söyleyen Hüsamettin Yalçın, 'Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı satışı, 93 bin 904 adetle 2016 yılında gerçekleşmişti. Türkiye pazarının mayıs ayı ortalaması da 66 bin adet seviyesinde. Dolayısıyla bu 110 bin adetlik satış, Türkiye otomotiv sektörünün tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek mayıs ayı satışı olacak. Markaların çoğu tedarik ve lojistik krizini genel olarak aştı. Mayıs ayıyla birlikte ilk 5 aylık satışlar da yarım milyon adede çok yaklaşacak' dedi.ÜRETİMDE SIKINTI VAROtomobil bulunurluğu konusunda hala zorluklar olduğuna işaret eden Berk Çağdaş, 'Tabii ki zorluklar hâlâ var. Malzeme tedarikinde de var, üretimde de var. Biliyorsunuz bunlar yurtdışı kaynaklı. Ama tabii burada çok değişkenlikler oldu. Onun için çok kesin konuşmak da istemiyoruz. Müşterilerimiz bazen belirsizliklerden şikayet ediyor. Ama şu anda içinde bulunduğumuz hayat, ortam, otomotiv sektörünün yapısı bütün dünyada da, Türkiye'de de belirsiz' diye konuştu.PEŞİN ALIM YAPIYORMevcut ortamda da tüketicilerin doğal olarak kendi kendilerine bir spekülasyon oluşturduklarını belirten MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş 'Türkiye'de normal zamanlarda her 100 aracın 60'ı kredi ile satılıyordu. Şu anda peşin satışların çok ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü yastıkaltındaki para, döviz vesaire bozuluyor, araba alınıyor. Çünkü faizi uygun bulmuyor veya dövizde iniş çıkıştan çekiniyor. 'Ama enflasyon var, araba fiyatları artacak' diyor. Otomobil, adeta bir yatırım aracı olarak görülüyor' diye konuştu.Çağdaş, 'Sattığımız 100 aracın en az 40'ı spekülatif amaçlı alınıyor. Ancak bu durum sürdürülebilir değil, dengeler yerine oturunca ortadan kalkacaktır' dedi.5 AYDA ARTIŞ YÜZDE 17 OLDUPiyasada kredi sorunları yüzünden araç alanların ellerindeki birimi kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Hüsamettin Yalçın, 'Hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlarda tüketici peşin alıma yöneldi. Bu da otomobilin artık bir yatırım aracı olduğuna dair güçlü bir ibare. Tüketiciler dövizde yükselme beklediği için yeni araç alımına gidiyorlar. Ayrıca gayrimenkul alamayanlar da otomobile yöneldi. İkinci el de çok canlı. İlk 5 aylık dönemde sıfır kilometre araç satışındaki fiyat artışı yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 48 oldu' diye konuştu.