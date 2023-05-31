Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Samsun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bugün (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ile bugün (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu