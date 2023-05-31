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Beyaz Gazete
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Konya'da vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu

Konya'da yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 31.05.2023 - 13:55 Güncelleme: 31.05.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Konya'da vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu
Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Kula ilçesindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu.

İKİ CENAZEDEN BİRİ KADIN

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya'da vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu
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