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İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'ye karşı Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz" dedi.

Ekleme: 30.05.2023 - 23:47 Güncelleme: 31.05.2023 - 00:01 / Editör: Ozge Selin
İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson İsveç'in Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, 'Bu, bizim için çok şey ifade ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak 'Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu.' ifadesini kullandı.

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, 'Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik.' diye konuştu.

Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek 'Şimdi karar vermelerini bekliyoruz.' dedi.
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