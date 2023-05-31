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Beyaz Gazete
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HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’nın kutlu zaferi öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliyle sokak, çarşı dolaşan İBB Başkanı CHP’li İmamoğlu Bayrampaşa’daki Perşembe pazarında bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. Pazarcı esnaftan HDPKK'yla iş birliği tepkisi alan İmamoğlu, kendisine tepki gösteren esnafa skandal ifadelerle saldırmıştı. Pazarcı esnaf Mehmet Özdemir, kendisine "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" ifadelerini kullanan CHP’li İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı.

Ekleme: 31.05.2023 - 13:29 Güncelleme: 31.05.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerine hazırlanırken İBB Başkanı İmamoğlu, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 8'li koalisyonun adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına sahada dolanıyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliyle İstanbul'a hizmet etmeyi unutan İmamoğlu'nun durağı Bayrampaşa'daki Halk Pazarı oldu. Ziyaret esnasında esnafın terör tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafa parmak sallayarak 'Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin' söyleriyle saldırdı. Bunun üzerine esnaf Mehmet Özdemir avukatları aracılığıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı.

25 yıldır pazarda esnaf olduğunu dile getiren Mehmet Özdemir, 'Biz gerekeni yapıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mahkemeye verdik, biz davamızın peşindeyiz. Bana hakarette bulunduğu için adli sürecimiz devam ediyor. Bana birçok vatandaş gelip dik duruşumdan dolayı tebrik etti. O gün gece 12'ye kadar telefonlarım çaldı arayıp tebrik ettiler.'

HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

'CUMHURBAŞKANI BENİM İÇİN İKİNCİ ABDULHAMİD HAN'
Esnaf Özdemir, Başkan Erdoğan'nın kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı benim için ikinci Abdulhamid Han. Çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider. Bize tam böyle bir lider lazım. Bazıları gelip benle fotoğraf çektirdi. Bana helal olsun gerçekten halen böyle yürekli insanlar varmış dediler. Gençler pazarayken yanıma geldi. Benim bu çıkışımdan dolayı oy verirken AK Parti'ye atacağını söyledi' dedi.

HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

'ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİRİ DÜŞÜNÜP HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR'
Olayı anlatan esnaf Mehmet Özdemir, 'Ben pazardaydım Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona 'PKK ile beraber olan, onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki 'PKK'lı sensin ben değilim' dedi. Bazı hakaretlerde bulundu. Ben Anadolu çocuğuyum şehitlerin gazilerin arkasında duruyorum, 30 mermi yiyen şehit Ömer Halis Demiri düşünüp hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin dedim' diye konuştu.

HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

'MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'
Müvekkilinin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade eden Avukat Yunus Kurt, 'Bilindiği gibi müvekkilimize pazar yerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın bir takım hakaretleri olmuştu. Bununla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunduk. Yasal süreci takip ediyoruz şikayetimizin arkasındayız. Hakaret davasının akabinde maddi ve manevi tazminat davası da açmayı düşünüyoruz. Tabi bu süreçte yargı kararını verecek' diye konuştu.
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