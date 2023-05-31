HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerine hazırlanırken İBB Başkanı İmamoğlu, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 8'li koalisyonun adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına sahada dolanıyordu.Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliyle İstanbul'a hizmet etmeyi unutan İmamoğlu'nun durağı Bayrampaşa'daki Halk Pazarı oldu. Ziyaret esnasında esnafın terör tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafa parmak sallayarak 'Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin' söyleriyle saldırdı. Bunun üzerine esnaf Mehmet Özdemir avukatları aracılığıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı.25 yıldır pazarda esnaf olduğunu dile getiren Mehmet Özdemir, 'Biz gerekeni yapıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mahkemeye verdik, biz davamızın peşindeyiz. Bana hakarette bulunduğu için adli sürecimiz devam ediyor. Bana birçok vatandaş gelip dik duruşumdan dolayı tebrik etti. O gün gece 12'ye kadar telefonlarım çaldı arayıp tebrik ettiler.'Esnaf Özdemir, Başkan Erdoğan'nın kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı benim için ikinci Abdulhamid Han. Çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider. Bize tam böyle bir lider lazım. Bazıları gelip benle fotoğraf çektirdi. Bana helal olsun gerçekten halen böyle yürekli insanlar varmış dediler. Gençler pazarayken yanıma geldi. Benim bu çıkışımdan dolayı oy verirken AK Parti'ye atacağını söyledi' dedi.Olayı anlatan esnaf Mehmet Özdemir, 'Ben pazardaydım Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ben de ona 'PKK ile beraber olan, onlarla beraber yürüyenler benim tezgahıma gelemez' dedim. Ondan sonra geldi bana dedi ki 'PKK'lı sensin ben değilim' dedi. Bazı hakaretlerde bulundu. Ben Anadolu çocuğuyum şehitlerin gazilerin arkasında duruyorum, 30 mermi yiyen şehit Ömer Halis Demiri düşünüp hiç mi vicdanınız sızlamıyor sizin dedim' diye konuştu.Müvekkilinin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade eden Avukat Yunus Kurt, 'Bilindiği gibi müvekkilimize pazar yerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın bir takım hakaretleri olmuştu. Bununla ilgili gerekli mercilere şikayette bulunduk. Yasal süreci takip ediyoruz şikayetimizin arkasındayız. Hakaret davasının akabinde maddi ve manevi tazminat davası da açmayı düşünüyoruz. Tabi bu süreçte yargı kararını verecek' diye konuştu.