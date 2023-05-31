Gizemli kolye: Titanik'in enkazında çığır açan keşif

Pek çok farklı efsane, söylentiye konu olan unutulmaz bir filmi bile yapılan Titanik'in gizemleri hız kesmeden devam ediyor.Titanik'in enkazında ise dikkat çekici bir şey bulundu. Enkazdan 'magalodon köpekbalığının dişinden yapılmış' bir kolye çıktı.Küçük halka şeklindeki boncuklardan oluşan bir koleksiyonun yakınında gibi görünmesine rağmen, kolyeyi çevrelen nesneler henüz tanımlanamadı.Söz konusu kolyeyi bulan Magellan şirketinin direktöri Richard Parkinson keşifleri için 'Şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici' tanımını kullandı.Bir kanala verdiği demeçte Parkinson, 'Kolye şeklinde biçimlendirilmiş bir megalodon dişi bulduk. İnanılmaz, kesinlikle inanılma' dedi.Soyu tükenmiş olan megalodon dişlerinin 7 inçten daha uzun olduğu biliniyor. Ancak Swesea Üniversitesi'nden bir profesör olan Catalina Pimiento, ölçek için karşılaştırılabilecek bir nesne olmamasından dolayı dişin megalodon dişi olup olmadığı ile ilgili kesin bir yargıya varılamayacağını ifade etti.Bristol Üniverisitesi'nde bir profesör olan Michael Benton ise bunun bir fosil yerine modern köpekbalığı dişi olabileciğini söyledi.Megalodon dişlerinin eli kapladığını ifade eden Benton, 'Büyük beyaz bir köpekbalığı mı yoksa modern bir balık mı kesin olarak söylenemez' dedi.Şirket, şimdilerde kolyenin sahiplerini bulabilmek için yapay zekayı kullanmayı ve Titanik'teki 2 bin 200 kişinin akrabalarıyla iletişim kurmayı planlıyor.100 yıldan uzun süre önce Atlantik Okyanusu'nda karanlık sulara gömülen Titanik, dünyanın en ünlü tarihi hikayelerinden biri. İngiliz firması White Star Line'ın gemisi olan Titanik 15 Nisan 1912 yılında bir buz dağına çarparak battı ve içindeki 2 bin 224 yolcunun bin 517'si hayatını kaybetti.Pek çok filme ve kitaba konu olmuş ünlü gemi arkasında onlarca farklı gizem bıraktı. İngiliz gazetesi Daily Mail, Titanik'in en ünlü 5 gizemini bir araya getirdi:'Batmaz' olduğu iddia edilen geminin saatte 22,5 deniz mili hızında gidiyordu ve azami hızının yalnızca yarım mil altındaydı. Komşu gemileden buz dağı uyarıları gelmesine rağmen bilindiği üzere Kaptan Edward Smith, geminin hızını düşürmedi. Yıllardır süregelen bu tartışmada Kaptan Smith'in oldukça hızlı giderek New York manşetlerini süslemek istediği iddia ediliyor.Bu iddia ise geminin kazazedelerinden Elizabeth Lindset Lines'a dayanıyor. Lines, kaza sonrası verdiği demeçlerde böyle bir muhabbete kulak misafiri olduğunu ifade etmişti. Lines demecinde, 'Daha önce rekor kıran Olympic gemisini yeneceğiz ve önümüzde salı New York manşetlerinde olacağız' denildiğini duymuştu. Amerikalı mühendislerin iddiasına göre ise daha geminin ilk yola çıktığı anda kömür ocaklarında meydana gelen bir yangın nedeniyle gemi hızlı gitmek zorunda kalmıştı.Giderek artan yangın ve ısı, gemi çalışanlarının durumu kontrol altına almasını oldukça zorlaştırmış; bu nedenle de kaptan daha hızlı bir şekilde ana karaya ulaşmaya çalışmış. Aynı zamanda yangının Titanik'in gövdesini zayıflattığını, bu nedenle de gemi buz dağına çarpınca dirençsiz bir hale geldiği de dolaşan iddialar arasında.Titanik'in batacağı kesinleşince, Kaptan Smith radyo mesajı ile yanı başlarındaki gemiye yardım çağrısında bulunmuş. Titanik'in en yakınındaki gemi ise Stanley Lord yönetimindeki Boston kaynaklı Californian gemisiymiş.Gemi herhangi bir yük ve insan taşımıyormuş - kısacası Titanik'in tüm yolcularını rahatlıkla alabilirmiş. Kaptan Lord ayrıca, Titanik'in batmasından 80 dakika önce buz dağı tehlikelerinden dolayı gemiyi durdurmuş. Calofirnian Titanik'in yardım çağrısından neredeyse 2 saat sonra geminin yakınlarına gidebilmiş.Halbuki Titanik'e çok daha uzak olan Carpathia da neredeyse 2 saatte Titanik'in yanında olmuş. Bilinen tek şey, Kaptan Smith'in radyo mesajlarını almakla görevli Evans'ı sesten dolayı azarladığı. Bu nedenle Evans'ın radyoyu kapatıp yatmaya gittiği düşünülüyor.Ancak bu yine de Californian'ın havaya atılan yardım fişeklerini niçin araştırmadığını açıklamıyor. Nitekim gemi, fişekleri görebilecek yakınlıktaymış. Calirfornian'ın ikinci kaptanı Herbert Stone, 7 fişek gördüğünü ve bunu Kaptan'a söylediğini ifade etmesine rağmen iddialar delil yetersizliğiden dolayı araştırılmamış. Stone da ifadesinde, 'Fişekleri gördüm, ancak çok üstünde durmadım. Bir geminin başka bir gemi ile iletişim kurduğunu düşündüm' demiş.Titanik'in kazazedelerinin en ünlülerinden biri 33 yaşında gemiden kurtulan fırıncı Charles Joughin. Cankurtaran botlarını ekmekle doldurulmasını isteyen Joughin, gemi batana kadar Titanik'teydi. Joughin'in geminin kıç tarafına dıştan demirlere tutunarak kurtulduğu biliniyor.Daha sonra açıklama yapan fırıncı, 'Başım tamamen suyun altına girdiğinde yaşananlara inanamadım.' demiş. Fırıncı imkansız olmasına rağmen dondurucu soğukta 2 saat hayatta kalmayı başarmış. Suya giren onlarca kişinin 30 dakikada hipotermiden öldüğü durumda, Joughin nasıl ölmedi?Fırıncı olaydan önce içki içtiğini söylüyor. Ona göre kendisini sıcak tutan bu olmuş. Ancak böyle bir kanı olsa da aslında alkol vücut ısısını hızlı bir şekilde düşürüyor.Uzmanlar suda sabit durmayan ve sürekli hareket halinde olan fırıncının hayatını kurtaranın bu olduğu düşünülüyor.Titanik'in 2 bin 224 yolcuyu taşıyacak kadar cankurtaran sandalı yoktu. Bilindiği üzere gemide 20 tane filika vardı. Filikaların 1175 kişiyi alabildiği biliniyor.Peki niçin daha fazla bot yoktu? Öncelikle Titanik'in mimarlarının çok fazla cankurtaran botunun güverteyi dolduracağı ve birinci sınıf yolcuların manzarasını kapatacağını düşündüğü iddia ediliyor. Bu nedenle de Titanik'te lükse önem verildiği, ancak güvenliğin baya geride kaldığı söyleniyor. Nitekim şirket halen bu hususla ilgili suçlanıyor.Kaptan Smith Titanik'in battığı gece hayatını kaybetti. Ancak arkasında bir sürü gizem bıraktı. Kazazedelerden biri olan Robert William Daniel, kaptanı son gören kişi olduğunu ifade ederek, 'Geminin demirlerine tutunmuştu ve yavaş yavaş suya gömüldü. Bir kahraman olarak öldü' sözlerine yer verdi.Başka bir kurtulan olan Harold Bride ise Smith'i en son bir bebeği tutarak cankurtaran botuna doğru ilerlerken gördüğünü ifade ediyor. Bilindiği üzere Smith'in 5 farklı ölüm şekli var. Daha önce bu konuda bir kitap bile yazıldı. Bunun yanı sıra Kaptan Smith'in cansız bedeni de asla bulunamadı.