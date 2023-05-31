Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni oluşturulacak Kabine öncesi bugün son kez toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı, kabine üyelerine veda niteliğinde olacak.TBMM Genel Kurulu, 28'inci dönem milletvekillerinin yemin töreni için 2 Haziran Cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Yeni Kabinenin cuma günü geç saatlerde veya cumartesi günü açıklanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı öncesi Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak.