Bursa'da şampiyonluk kutlamasında akılalmaz olay! Öfkeli sürücü dehşeti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise inanılmaz bir olay meydana geldi. Öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.