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Beyaz Gazete
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Alman siyasetçiden çarpıcı seçim yorumu: Türkiye anahtar ülke konumunda

Almanya’daki Türk seçmenin verdiği oylara saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen CDU milletvekili Armin Laschet, Almanya’da bazı kesimlerin kendi istedikleri iktidardan yana açık görüş belirttiğini ifade etti. Laschet, “Muhalefetin mültecilerle ilgili sınır dışı açıklamaları ise görmezden gelindi” dedi. Alman siyasetçi, Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Putin'le görüştüğüne dikkat çekerek 'Türkiye’nin anahtar ülke konumunda' olduğunun altını çizdi.

Alman siyasetçiden çarpıcı seçim yorumu: Türkiye anahtar ülke konumunda
Ekleme: 31.05.2023 - 14:35 Güncelleme: 31.05.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Alman siyasetçiden çarpıcı seçim yorumu: Türkiye anahtar ülke konumunda
4 ve 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçmenin yüzde 52'si yeniden "Erdoğan" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez muhalefete galip geldi.

Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi Almanya’da da tartışılmaya devam ediyor.

Federal Siyaset Eğitim Merkezi (bpb) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye’deki Seçim Sonuçları ve Türk-Alman ilişkileri değerlendirildi.

Açılış konuşmasını Federal Siyaset Eğitim Merkezi (bpb) yöneticilerinden Cemile Giousouf’un yaptığı toplantıya, CDU Federal Meclis milletvekili Armin Laschet, SPD milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Yeşiller milletvekili Canan Bayram, FDP Berlin Eyalet Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Anastasia Vishnevskaya-Mann ile SWP’den Türkiye uzmanı Dr. Günter Seufert katıldı. Laschet, Almanya’daki Türk seçmenin verdiği oylara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

'Önemli bir NATO partneri'

Başbakan Olaf Scholz’un yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmesini ve Almanya’ya davet etmesini doğru bir karar olarak niteleyen Laschet, Türkiye’nin önemli bir NATO Partneri ve Avrupa için önemli bir ülke olduğunu ifade etti.

'Türkiye anahtar ülke'

Laschet, Türkiye’deki seçimler sonrası hem Zelenskiy’nin hem de Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etmesine dikkati çekerken, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin anahtar ülke konumunda olduğunu söyledi ve arabulucu rolünün önemli olduğunu vurguladı.

'Muhalefetin sığınmacı vaatleri görmezden gelindi'

Laschet, Almanya’da bazı kesimlerin Türkiye’deki seçimlerde kendi istedikleri iktidardan yana açık görüş belirterek bunu ön plana çıkarttığını da söyledi.

Laschet, “Ancak muhalefetin seçimlerden önce 10 milyon mülteciyi sınır dışı edeceği yönündeki açıklamaları ise görmezden gelindi” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemlerde İsrail’le olan ilişkileri düzeltme çabasının da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
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