Uzatmalı şarjörle balık pazarında dehşet! 21 el ateş etti

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan balık pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi motosikletle balık pazarına geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, poşette taşıdığı tabancayı çıkarıp kasap dükkanını önünde çay içen Abdülhakim Kayhan (36) ve Ferit Ergün (41) olduğu kısma kurşun yağdırdı, ardından geldiği motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.Tabancadan çıkan mermiler, Ergün ve Kayhan'a isabet etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Tabancada uzatmalı şarjörün kullanıldığı belirtilen saldırı sonrası kasap dükkanının camlarına 7 mermi isabet ederken, yerlerde ise 21 adet boş mermi kovanı tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkale göre kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.