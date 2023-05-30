Ümit Özdağ'ın BOTAŞ ve THY iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' tarafından yapılan açıklamada ''BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir.' denildi.Söz konusu şirketlerin uluslararası saygınlığa sahip şirketler olduğu ve bu şirketler hakkında yapılan asılsız spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.