%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.
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