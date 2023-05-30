Tüm serveti enkaz oldu: 1 dakika önce kraldım diyerek anlattı

Tarihler, 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti. Hatay da, 'asrın felaketinin' yıktığı illerden biriydi. Antakyalı esnaf Levent Hallum da eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremden saniyeler içinde sağ kurtulabildi.Ailesinde 12 kişiyi toprağa verdiğini söyleyen Levent Hallum, yürekleri yakan depremde tüm birikimini de kaybettiğini söyledi. Sık sık deprem bölgesine giderek enkaza dönen 30 yıllık birikimini ziyaret eden Hallum'un sözleri, herkesi derinden etkiledi.'Depremden birkaç dakika önce su içmeye kalktım. Sarsıntı başladı. Kıyamet koptu, bomba atmış gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Allah'a binlerce şükür bize ömür verdi. Binamız ağır hasarlı oldu. Depremde 12 akrabamı kaybettim' dedi.Levent Hakum, asrın felaketinde 30 milyon liralık kaybı olduğunu söyledi.'Hatay'ın sayılı esnaflarındandım. 6 dairem 3 dükkanım gitti. Maddi zararım 30 milyona yakın ama Allah'tan gelen bir şey. Bizim tek dileğimiz Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, yapılaşmada bize yardım eder ayaklanırız.Hatay halkı olarak biz memleketimizden gitmek istemiyor kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Mersin bize kucak açtı ama kendi topraklarımızı istiyoruz' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.Çocuklarının sağ olmasının en büyük servet olduğunu dile getiren depremzede, şöyle devam etti: Zengin kardeşlerim vardı durumları kötü, birçok arkadaşım vefat etti. Dükkanımın bulunduğu apartmanda 76 kişi hayatını kaybetti. Ben binadan burnum kanamadan indim, her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter.Benim tek dileğim kendi topraklarımda ölmek. Depremden önce kral gibi yaşarken, eşime dostuma yardım ederken hiçbir şekilde kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var.