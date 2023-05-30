  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Tüm serveti enkaz oldu: 1 dakika önce kraldım diyerek anlattı

Hataylı Levent Hallum, ailesiyle birlikte asrın felaketine yakalandı. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte saniyeler içinde evden kaçmayı başardı. Tüm birikimini kaybeden depremzede, '1 dakika önce kraldım' diyerek yaşadığı acıyı anlattı…

Ekleme: 30.05.2023 - 14:12 Güncelleme: 30.05.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Tüm serveti enkaz oldu: 1 dakika önce kraldım diyerek anlattı
Tarihler, 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti. Hatay da, 'asrın felaketinin' yıktığı illerden biriydi. Antakyalı esnaf Levent Hallum da eşi ve 3 çocuğuyla birlikte depremden saniyeler içinde sağ kurtulabildi.

Ailesinde 12 kişiyi toprağa verdiğini söyleyen Levent Hallum, yürekleri yakan depremde tüm birikimini de kaybettiğini söyledi. Sık sık deprem bölgesine giderek enkaza dönen 30 yıllık birikimini ziyaret eden Hallum'un sözleri, herkesi derinden etkiledi.

Tüm serveti enkaz oldu: 1 dakika önce kraldım diyerek anlattı

'Depremden birkaç dakika önce su içmeye kalktım. Sarsıntı başladı. Kıyamet koptu, bomba atmış gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı. Allah'a binlerce şükür bize ömür verdi. Binamız ağır hasarlı oldu. Depremde 12 akrabamı kaybettim' dedi.

Levent Hakum, asrın felaketinde 30 milyon liralık kaybı olduğunu söyledi.

'Hatay'ın sayılı esnaflarındandım. 6 dairem 3 dükkanım gitti. Maddi zararım 30 milyona yakın ama Allah'tan gelen bir şey. Bizim tek dileğimiz Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, yapılaşmada bize yardım eder ayaklanırız.

Tüm serveti enkaz oldu: 1 dakika önce kraldım diyerek anlattı


Hatay halkı olarak biz memleketimizden gitmek istemiyor kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Mersin bize kucak açtı ama kendi topraklarımızı istiyoruz' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Çocuklarının sağ olmasının en büyük servet olduğunu dile getiren depremzede, şöyle devam etti: Zengin kardeşlerim vardı durumları kötü, birçok arkadaşım vefat etti. Dükkanımın bulunduğu apartmanda 76 kişi hayatını kaybetti. Ben binadan burnum kanamadan indim, her gün çocuklarımı sarıp koklayabiliyorum o bana yeter.

Benim tek dileğim kendi topraklarımda ölmek. Depremden önce kral gibi yaşarken, eşime dostuma yardım ederken hiçbir şekilde kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Allah razı olsun herkese yardım ediyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Yolda bulduğum kaba bile ihtiyacım var.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
Eskişehir’de CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar
Muhalefetin hezimeti sonrası akıllardaki tek soru: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? İngiliz Reuters yazdı…
Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı'na talip: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a sel tepkisi: Başkent İstanbul'a döndü!
RTÜK harekete geçti: Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir'
Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...
Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!
Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için ilk talimatı verdi
CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın engelleyen mi var?
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik