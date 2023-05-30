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Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu: Türkiye ile Mısır arasında 'büyükelçi' anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yabancı liderlerden seçim tebriği gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan son isim ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu. Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Öte yandan iki liderin karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Ekleme: 30.05.2023 - 01:09 Güncelleme: 30.05.2023 - 01:14 / Editör: Ozge Selin
Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu: Türkiye ile Mısır arasında 'büyükelçi' anlaşması
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.
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