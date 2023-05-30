RTÜK harekete geçti: Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir'

Türkiye, 5 yıl görevde olacak Cumhurbaşkanını seçti. Sandıkların tamamı açılırken yüzde 85 gibi katılım oranıyla seçmen yine Başkan Erdoğan dedi. Türkiye siyaset tarihinde geçtiğimiz pazar bir ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Batı medyasının tüm algı operasyonları ve Türkiye'de beslediği çok sayıda medya organlarına rağmen Türkiye, Yüzyılın seçiminde Erdoğan'la devam dedi.ABD merkezli FOX TV'de seçim sonuçları yorumlanırken yorumcular arasında yer alan Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker'in sözleri ve moderatörün o an verdiği tepki gündem oldu.'Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi? sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir.' ifadelerini kullandı. Toker: 'Biz demokrasiden laf ediyoruz ama aslında olması gerektiğini düşündüğümüz bir demokrasi üzerinden ön kabul yaparak, ön yükleme yaparak demokrasiden bahsediyoruz. Hukuk devletini de öyle kodluyoruz. Aslında şu anda hukuk devleti nıormları ve kodlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim bunları taşımıyor. Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. ' dedi.Toker'in sözlerinin nereye gideceğinin tehlikesinin farkına varan moderatör Toker konuşurken endişeyle sus işareti yaptı.Uyarıyı fark etse de kendini tutamayan Toker 'Aslında şunu demek istiyorum; 'Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir. yani seçmenin ve yurttaşların siyasetin ve politikanın diğer alanlarında da kendini ifade etmesini desteklememiz lazım. Demokratik protestoları, hak arama özgürlüğünü kriminalize etmememiz lazım. Bunu siyasi aktörlere söylüyorum' ifadelerini kullandı.Toker'in skandal sözleri üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin; 'Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız' ifadelerine yer verdi.