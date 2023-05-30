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Okulda acı olay: 6 yaşındaki Hiranur Dinç hayatını kaybetti

Epilepsi hastası 6 yaşındaki Hiranur Dinç, dün okulda rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı…

Ekleme: 30.05.2023 - 14:28 Güncelleme: 30.05.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Okulda acı olay: 6 yaşındaki Hiranur Dinç hayatını kaybettiYürekleri yakan olay dün akşam saat 19.20 sıralarında yaşandı.

Esenyurt'taki özel hastaneye gittikleri sırada ise Hiranur'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

İddiaya göre, kalbi duran Hiranur, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen babası hastanenin giriş kapısının camını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 6 yaşındaki epilepsi hastası olduğu öğrenilen Hiranur Dinç, okul bahçesinde fenalaşarak Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ailesi daha sonra Hiranur'u Esenyurt'taki başka bir özel hastaneye sevk edilmesini istedi.

Okulda acı olay: 6 yaşındaki Hiranur Dinç hayatını kaybetti
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