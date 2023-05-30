Muhalefetin hezimeti sonrası akıllardaki tek soru: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? İngiliz Reuters yazdı…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici zaferinin ardından muhalefette hareketli günler yaşanıyor. 'Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı?' sorusuna cevap aranırken Reutres dikkat çeken bir analize imza attı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı mağlup etmeyi başaramadığını yazan Reuters, şimdi ise 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefet ittifakını koruma ve liderliği ile ilgili eleştiriler ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.İstanbul'da Kılıçdaroğlu'na oy veren 24 yaşındaki Buğra Öztuğ'un, 'Aynı hükümet karşısında 20 yıldır muhalefet değişmediği için sürpriz bir sonuç olmadı. Üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım ama umutsuz değilim.' dediği aktarıldı.Bazı parti üyeleri ve seçmenlerin Kılıçdaroğlu'nun bir an önce büyükşehir belediyelerine odaklanacağını iddia etse de birçok destekçisinin vicdan muhasebesi yaptığı ve lider değişikliği düşündüğü ileri sürüldü.CHP'nin Ankara'da kritik toplantılar yaptığı aynı zamanda 6'lı koalisyonun da bir araya geleceği ifade edildi.Analistlerin 'CHP ve İYİ Parti artık liderliklerine tahammül edebilir mi bilmiyorum' ifadelerine dikkat çekilen haberde, Ekrem İmamoğlu'nun 'Mücadele yeniden başlıyor' şeklindeki açıklamaları da vurgulandı.'Ne kendileri ne de Kılıçdaroğlu için hiçbiri oylarını artırmamış görünüyor.' ifadelerinin kullanıldığı haberde, 'Kılıçdaroğlu, mart ayında şehirleri elinde tutmak için HDP'nin desteği de dahil olmak üzere yönetilmesi zor ittifakı bir arada tutmaya çalışacak.' denildi.İmamoğlu'nun 'Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Bundan sonra da gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.' sözlerine atıfta bulunulurken 'Muhalefet yeniden birleşemezse 2019'daki zaferler tersine dönebilir ve muhalefet İstanbul'u, hatta Ankara'yı kaybedebilir' denildi.