  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Metrelerce sürükledi, diri diri yedi! Timsah dehşetinde korkunç detay: Çığlıklarını duyanlar çaresizce izledi

Korkunç olay Kamboçya'da yaşandı. Yetmişli yaşlarındaki Luan Nam adındaki bir adam 40 timsah tarafından, kafeslerine sürüklendikten sonra diri diri parçalanarak yendi. 72 yaşındaki adamın cesedinden kalıntılar zar zor toparlanabildi…

Ekleme: 30.05.2023 - 10:00 Güncelleme: 30.05.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Metrelerce sürükledi, diri diri yedi! Timsah dehşetinde korkunç detay: Çığlıklarını duyanlar çaresizce izledi
Kamboçyalı adam, kafese sürüklendikten sonra 40 timsah tarafından parçalandı. 72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;

Luan Nam'ın cesedinin kalıntıları, Kamboçya'nın kuzeybatısındaki bir tatil beldesi olan Siem Reap'teki oldukça zorlu bir sınavdan sonra ailesi tarafından bulundu.

Metrelerce sürükledi, diri diri yedi! Timsah dehşetinde korkunç detay: Çığlıklarını duyanlar çaresizce izledi

72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylendi.

ViralPress'in Cuma günü yazdığına göre, Bay Luan bir timsahı yumurtlama kafesinden çıkarmaya çalışırken, bir timsahın çenesi kullandığı direğe kilitlendi ve onu bir muhafazaya çekti.

Metrelerce sürükledi, diri diri yedi! Timsah dehşetinde korkunç detay: Çığlıklarını duyanlar çaresizce izledi

Korkunç saldırının, hayvanların Bay Luan'ın kollarını ve bacaklarından birini ısırıp yuttuğunu gördüğü bildirildi. Vücudunda derin ısırık izleri kaldı. Cesetleri çiftlikten çıkarıldı ve ailesinin evine götürüldü.

Olaydan sonra çekilen bir fotoğrafta, ağzından bir parmak arası terlikle oturan bir timsah görülüyordu.

Siem Reap polis şefi Mev Savry gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Timsahı yumurtlama kafesinden kovalarken, timsah sopaya saldırarak kafesin içine düşmesine neden oldu.

Metrelerce sürükledi, diri diri yedi! Timsah dehşetinde korkunç detay: Çığlıklarını duyanlar çaresizce izledi

'SONRA DİĞER TİMSAHLAR SALDIRARAK ÖLENE KADAR ONA SALDIRDILAR.'

Aynı Kamboçya kasabasında 2019 yılında bir timsah çiftliğine girdiğinde iki yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü sözlerine ekledi.

Siem Reap polis şefi Mev Savry gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Timsahı yumurtlama kafesinden kovalarken, timsah sopaya saldırarak kafesin içine düşmesine neden oldu.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: 'Git torun sev'
'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti: AK Parti'den Tanju Özcan'a çimento
Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Antidepresan ilaçlarının kullanımı artıyorsa sebebi sensin
CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı 'istifa et' çağrısı: Ortada tam bir başarısızlık var
Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörde kararlılık vurgusu: Ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler
Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz
CHP yandaşı Can Ataklı seçim sonuçlarını hazmedemedi: İktidar kaybettiğini çok iyi biliyor
Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’da yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
CHP'nin yenilgisinden sorumlu tutulan Tuncay Özkan'ın seçim öncesindeki videosu gündem oldu: Bana gelen gizli ankette Erdoğan'ın oyu yüzde 26
Enflasyon hesaplamasına 'ücretsiz doğal gaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' yöntemi uygulanacak
CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
Batı'nın Erdoğan hazımsızlığı: Kara kara düşünüyorlar... 'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü'
CHP'de bakanlık hayali ile TBMM dışında kalan isimler
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik