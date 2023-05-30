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Maskeli 2 kişi, durdurdukları çöp kamyonunu benzin döküp yaktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, çöp toplamak için mahalleye giren belediyeye ait çöp kamyonu, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından durdurulup, işçiler indirildikten sonra benzin dökülüp yakıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bu menfur bir saldırıdır. Şiddetle kınıyoruz. Terörü lanetliyoruz" dedi.

Ekleme: 30.05.2023 - 11:16 Güncelleme: 30.05.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Maskeli 2 kişi, durdurdukları çöp kamyonunu benzin döküp yaktı
Olay, sabah saatlerinde, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta meydana geldi. Çöp toplamak için sokağa giren belediyeye ait çöp kamyonu, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından durduruldu. İşçileri indiren şüpheliler, aracı benzin dökerek yaktı. Sürücü ve personeli tehdit edip havaya ateş eden şüpheliler kaçtı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olay yeri inceleme ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaptı.

'TERÖRÜ LANETLİYORUZ'

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yerine gelen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 'Bu sokakta işçilerimiz görevlerini yaparken maskeli iki cani tarafından önleri kesiliyor. Şoförümüzü ve personellerimizi tehdit edip araca benzin döküp yakıyorlar. Havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bu menfur bir saldırıdır. Şiddetle kınıyoruz. Terörü lanetliyoruz. Bağlar halkımız müsterih olsun. Şartlar ne olursa olsun 7 gün 24 saat Bağlar halkımızın hizmetindeyiz' diye konuştu.

Maskeli 2 kişi, durdurdukları çöp kamyonunu benzin döküp yaktı
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