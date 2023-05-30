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Kaynayan süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kaynar süt kazanın düşen küçük kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.05.2023 - 13:59 Güncelleme: 30.05.2023 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dikme mahallesinde dün ikindi saatlerinde hayvanlardan alınan süt kazana koyulup kaynatılmaya başlandı. 2 yaşındaki S. D. adlı küçük kız çocuğu evlerinin bahçesinde kaynayan sütün bulunduğu kazana nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde düştü. Kazanın düşen küçük kızın vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Küçük kızın kazanı düştüğünü gören aile kızı özel araç ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Haliliye Ek Binasına getirdi. Burada tedavi altına alınan küçük kız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden küçük kız otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay duyan yakınları adli tıp kurumana akın etti.
Kaynar süt kazanına düşüp hayatını kaybeden küçük kız adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dikme mahallesinde defin edileceği belirtildi.

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